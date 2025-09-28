La SBS aprobó el reglamento operativo para el octavo retiro de fondos de las AFP , permitiendo a los afiliados retirar hasta 4 UIT, equivalente a S/21,400.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) oficializó este domingo 28 de septiembre el reglamento operativo que da luz verde al octavo retiro de fondos de las AFP. Con esta medida, los afiliados podrán acceder a hasta 4 UIT, lo que equivale a S/21,400. El documento detalla los pasos y responsabilidades que las AFP deberán cumplir para ejecutar el retiro, que ya contaba con la aprobación del Congreso. En esta nota encontrarás el detalle de cómo y cuándo se entregará cada UIT para que sepas exactamente cuándo recibir tu dinero.

Fechas oficiales del octavo retiro de la AFP 2025

Según la Ley N.º 32445, aprobada por el Congreso el 17 de septiembre, los afiliados tienen la opción de presentar su solicitud de retiro de fondos de forma física o virtual. Además, la norma exige que las AFP implementen y mantengan en buen estado los canales de atención, asegurando que los aportantes puedan realizar tanto sus solicitudes de retiro como de desistimiento sin inconvenientes.

A partir del 21 de octubre comenzará el proceso de solicitudes para el retiro de AFP, y los pagos se entregarán en cuatro armadas mensuales de hasta 1 UIT cada una. El cronograma ya está definido y funciona así:

El primer pago , de hasta 1 UIT, llegará dentro de los 30 días calendario posteriores a la solicitud presentada a tu AFP. Por ejemplo, si ingresas tu solicitud el 21 de octubre de 2025, el depósito debería concretarse como máximo el 20 de noviembre de 2025.

, de hasta 1 UIT, llegará dentro de los 30 días calendario posteriores a la solicitud presentada a tu AFP. Por ejemplo, si ingresas tu solicitud el 21 de octubre de 2025, el depósito debería concretarse como máximo el 20 de noviembre de 2025. El segundo desembolso, por el mismo monto máximo, se procesará 30 días después de recibir el primero. Si el primer pago llega el 20 de noviembre, el segundo debería abonarse a más tardar el 20 de diciembre de 2025.

desembolso, por el mismo monto máximo, se procesará 30 días después de recibir el primero. Si el primer pago llega el 20 de noviembre, el segundo debería abonarse a más tardar el 20 de diciembre de 2025. El tercer pago , también de hasta 1 UIT, se liberará 30 días calendario después del segundo depósito. Siguiendo el ejemplo, esto correspondería alrededor del 20 de enero de 2026.

, también de hasta 1 UIT, se liberará 30 días calendario después del segundo depósito. Siguiendo el ejemplo, esto correspondería alrededor del 20 de enero de 2026. Finalmente, el cuarto y último desembolso —por hasta 1 UIT o el saldo que quede pendiente— se entregará 30 días después del tercer pago. Con el mismo cálculo, sería aproximadamente el 20 de febrero de 2026.

Este esquema permitirá a los afiliados acceder a su dinero en plazos mensuales, con un procedimiento ordenado y sencillo. Las AFP deberán mantener habilitados sus canales de atención para resolver dudas y guiar a los usuarios en cada etapa.

Solicitantes pueden recibir hasta S/ 6 mil menos si cumplen con esta condición

El reglamento del retiro de hasta 4 UIT de los aportes en las AFP ya está en vigencia y establece las reglas para todo el proceso. Entre ellas, hay una disposición que puede reducir considerablemente el monto que recibirán algunos afiliados, llegando a descontarles más de S/ 6 mil soles.

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial El Peruano, esta reducción se aplica únicamente a quienes mantengan deudas por pensión de alimentos. En estos casos, se ejecutará una retención de hasta el 30 % de cada desembolso.

Por ejemplo, si un afiliado solicita el monto máximo de S/ 21.400 (4 UIT), podría tener una retención de hasta S/ 6.420. Para garantizar el cumplimiento de esta medida, la norma indica que “la AFP es responsable de realizar la retención judicial o convencional, solo respecto de aquellos pronunciamientos derivados de deudas alimentarias”.