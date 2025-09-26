Wapa.pe
Los afiliados que realicen el retiro de su AFP no estarán sujetos al descuento de ningún porcentaje de ese dinero, pero solo hay una razón que podría provocarlo.

    ¿Sabías que los fondos que retires de la AFP son considerados intangibles? La nueva Ley del retiro AFP, que autoriza el desembolso de hasta 4 UIT (S/21,400) de los fondos de pensiones a los afiliados, contempla un apartado específico sobre este tema.

    La intangibilidad implica que el dinero que los aportantes retiren bajo esta norma de libre disposición no podrá ser objeto de descuentos de ningún tipo.

    No obstante, existen excepciones. Esto ocurre en los casos de “retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias“, donde se permite aplicar un descuento de hasta el 30 % de lo retirado.

    Los retiros AFP serán intangibles

    De acuerdo con el artículo 3 de la Ley del retiro AFP 2025, los fondos mantienen su carácter de intangibles, lo que también alcanza a los montos retirados de las cuentas de la SPP.

    “El retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible y no puede ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier otra forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados”, precisa la norma.

    La misma disposición añade la excepción: “Lo señalado en el presente artículo no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado”.

    Apertura de cuentas bancarias

    Asimismo, la ley establece que será posible habilitar cuentas para depositar los fondos solicitados durante el octavo retiro.

    “Las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o individualmente, a nombre de beneficiarios identificados por las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) que instruyen los pagos, sin necesidad de la celebración previa de un contrato ni de la aceptación por parte del titular de la cuenta”, detalla el texto legal.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza.

