ES OFICIAL | Estos son los datos que DEBES TENER ACTUALIZADOS para sacar las 4 UIT de tu AFP

Las cuatro AFP — Integra, Prima, Profuturo y Hábitat — comparten sus recomendaciones frente al próximo retiro de fondos que no debes pasar por alto.

Estos son los datos que DEBES TENER ACTUALIZADOS para sacar las 4 UIT de tu AFP

El Perú se prepara para un nuevo retiro masivo de fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), a la espera de la publicación del reglamento de la SBS que pondrá en marcha la Ley del octavo retiro. Este será el último paso para que millones de afiliados puedan disponer de hasta 4 UIT (S/21,400) de sus cuentas individuales de capitalización.

En este escenario, y considerando que las solicitudes se realizarán, probablemente, de manera virtual, Prima AFP y Profuturo AFP han recomendado a sus afiliados mantener actualizados sus datos personales para garantizar un trámite sin contratiempos.

Las sugerencias se centran en dos aspectos principales:

Clave web actualizada : indispensable para ingresar a la plataforma de la AFP y efectuar la solicitud.

: indispensable para ingresar a la plataforma de la AFP y efectuar la solicitud. Datos de contacto vigentes: como correo electrónico y número de celular, que permitirán recibir notificaciones sobre el cronograma y fechas de desembolsos.

Ambas administradoras remarcan que, si el procedimiento es similar al del séptimo retiro, será necesario acceder a una plataforma virtual con el DNI y la clave web. El problema, advierten, es que muchos afiliados no revisan sus cuentas digitales y podrían enfrentar retrasos por olvidar contraseñas o tener correos electrónicos desactualizados.

Medidas recomendadas por las AFP

Renovar la clave web: si no se recuerda la contraseña, puede cambiarse en el portal o aplicativo de la AFP antes de que inicie el proceso, evitando demoras cuando toque presentar la solicitud. Actualizar el correo electrónico y el celular: aunque las AFP difundirán información en sus redes sociales, los avisos por correo siguen siendo un canal clave para los afiliados.

Plazos para el reglamento

La SBS cuenta con un plazo máximo de 30 días calendario para aprobar el reglamento del octavo retiro. No obstante, se estima que este podría publicarse en un periodo más corto, de unos 10 días, aunque la entidad aún no lo ha confirmado oficialmente.

De cumplirse los plazos, la fecha límite de publicación sería el lunes 20 de octubre, es decir, faltan 25 días para que venza el plazo. Dicho reglamento definirá aspectos claves como: