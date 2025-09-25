Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años

ES OFICIAL | Estos son los datos que DEBES TENER ACTUALIZADOS para sacar las 4 UIT de tu AFP

Las cuatro AFPIntegra, Prima, Profuturo y Hábitat— comparten sus recomendaciones frente al próximo retiro de fondos que no debes pasar por alto.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Estos son los datos que DEBES TENER ACTUALIZADOS para sacar las 4 UIT de tu AFP
    Estos son los datos que DEBES TENER ACTUALIZADOS para sacar las 4 UIT de tu AFP
    ES OFICIAL | Estos son los datos que DEBES TENER ACTUALIZADOS para sacar las 4 UIT de tu AFP

    El Perú se prepara para un nuevo retiro masivo de fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), a la espera de la publicación del reglamento de la SBS que pondrá en marcha la Ley del octavo retiro. Este será el último paso para que millones de afiliados puedan disponer de hasta 4 UIT (S/21,400) de sus cuentas individuales de capitalización.

    En este escenario, y considerando que las solicitudes se realizarán, probablemente, de manera virtual, Prima AFP y Profuturo AFP han recomendado a sus afiliados mantener actualizados sus datos personales para garantizar un trámite sin contratiempos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Confirman que habrán DOS CRONOGRAMAS para el RETIRO DE AFP: Conoce las fechas

    Las sugerencias se centran en dos aspectos principales:

    • Clave web actualizada: indispensable para ingresar a la plataforma de la AFP y efectuar la solicitud.
    • Datos de contacto vigentes: como correo electrónico y número de celular, que permitirán recibir notificaciones sobre el cronograma y fechas de desembolsos.

    Ambas administradoras remarcan que, si el procedimiento es similar al del séptimo retiro, será necesario acceder a una plataforma virtual con el DNI y la clave web. El problema, advierten, es que muchos afiliados no revisan sus cuentas digitales y podrían enfrentar retrasos por olvidar contraseñas o tener correos electrónicos desactualizados.

    Medidas recomendadas por las AFP

    1. Renovar la clave web: si no se recuerda la contraseña, puede cambiarse en el portal o aplicativo de la AFP antes de que inicie el proceso, evitando demoras cuando toque presentar la solicitud.
    2. Actualizar el correo electrónico y el celular: aunque las AFP difundirán información en sus redes sociales, los avisos por correo siguen siendo un canal clave para los afiliados.

    Plazos para el reglamento

    La SBS cuenta con un plazo máximo de 30 días calendario para aprobar el reglamento del octavo retiro. No obstante, se estima que este podría publicarse en un periodo más corto, de unos 10 días, aunque la entidad aún no lo ha confirmado oficialmente.

    De cumplirse los plazos, la fecha límite de publicación sería el lunes 20 de octubre, es decir, faltan 25 días para que venza el plazo. Dicho reglamento definirá aspectos claves como:

    • Los pasos exactos para solicitar el retiro, probablemente a través de una plataforma digital habilitada por la Asociación de AFP.
    • El cronograma oficial de solicitudes, que podría organizarse según el último dígito del DNI.
    • La lista de entidades financieras autorizadas para recibir los depósitos.
    • El calendario de desembolsos, que marcará las fechas de entrega de cada UIT.
    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Estos son los datos que DEBES TENER ACTUALIZADOS para sacar las 4 UIT de tu AFP
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Confirman que habrá DOS CRONOGRAMAS para el RETIRO DE AFP: Conoce las fechas

    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero va a perder?

    Alejandra Argumedo reaparece tras insultos racistas con INSÓLITA justificación tras sus actos: "Deben escuchar ambas partes"

    Octavo retiro AFP 2025: Las fechas CLAVES para presentar tu solicitud y RECIBIR las 4 UIT que debes saber

    Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;