ES OFICIAL | Confirman que habrá DOS CRONOGRAMAS para el RETIRO DE AFP: Conoce las fechas

Todavía no existe un cronograma definido para el retiro AFP 2025. Profuturo AFP precisó que será el reglamento de la SBS el que establezca las fechas oficiales para iniciar las solicitudes.

Confirman que habrán DOS CRONOGRAMAS para el RETIRO DE AFP

Confirman que habrán DOS CRONOGRAMAS para el RETIRO DE AFP

El octavo retiro de fondos AFP está próximo a iniciar y permitirá que todos los afiliados, sin excepción, retiren hasta 4 UIT (equivalentes a S/21,400 en 2025) de sus cuentas individuales de capitalización administradas por Integra, Profuturo, Prima y Hábitat.

Aunque en un inicio se especulaba que el proceso sería distinto al séptimo retiro, Profuturo AFP confirmó que se repetirá el mismo esquema, siempre bajo las pautas que defina la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante su reglamento oficial.

En un video informativo, la administradora precisó: “¿Qué definirá el reglamento? Una vez publicado se conocerán oficialmente los pasos exactos para solicitar el retiro, el cronograma oficial de inicio de solicitudes, la lista de entidades financieras habilitadas y el cronograma de desembolsos”.

Lo que establecerá el reglamento de la SBS

De acuerdo con lo previsto, la SBS detallará los siguientes aspectos en el reglamento que será publicado en El Peruano:

Pasos para solicitar el retiro , que probablemente incluyan una web habilitada por la Asociación de AFP, donde se accedería con el DNI y la clave de la AFP correspondiente.

, que probablemente incluyan una web habilitada por la Asociación de AFP, donde se accedería con el DNI y la clave de la AFP correspondiente. Cronograma de inicio de solicitudes , posiblemente organizado por el último dígito del DNI, como en procesos anteriores.

, posiblemente organizado por el último dígito del DNI, como en procesos anteriores. Relación de entidades financieras autorizadas para recibir los depósitos.

autorizadas para recibir los depósitos. Calendario de desembolsos, que fijará las fechas en que los afiliados recibirán cada UIT solicitada.

De esta forma, todo indica que se repetirá el modelo aplicado en 2024, cuando las solicitudes se ordenaron por el último número del DNI y los desembolsos fueron programados en cuotas mensuales.

Posibles fechas del cronograma de pagos

El profesor y especialista en finanzas de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, adelantó una proyección sobre las fechas tentativas, considerando los plazos que suele manejar la SBS:

Publicación del procedimiento operativo de la SBS : martes 30 de septiembre de 2025.

: martes 30 de septiembre de 2025. Inicio de solicitudes: lunes 6 de octubre de 2025.

Según sus estimaciones, los desembolsos se darían de la siguiente manera: