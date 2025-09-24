La Línea 1 del Metro de Lima planteó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) elevar la tarifa a S/3 por pasaje , el doble del monto actual, con el fin de conseguir los 2.700 millones de dólares necesarios para ampliar su capacidad y adquirir más trenes.

La Línea 1 del Metro de Lima, administrada por Tren Urbano de Lima S.A., alertó sobre una saturación inminente debido a la falta de trenes y al retraso en la aprobación de una adenda y un plan de ampliación valorizados en más de 2.700 millones de dólares por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La compañía anunció que evalúa aplicar su primer incremento tarifario desde 2011, pues la infraestructura actual resulta insuficiente frente al aumento constante de pasajeros y a la futura llegada de la Línea 2. Así lo señaló el gerente general, José Zárate, acompañado del equipo técnico de la concesionaria.

Metro de Lima cerca de su límite operativo

Tren Urbano de Lima S.A. gestiona la Línea 1 del Metro desde su inauguración en 2011, bajo un contrato de concesión que vence en 2041. No obstante, ya solicitó formalmente una adenda para extender la operación por diez años más y ejecutar el plan de modernización.

Zárate precisó que hoy el sistema moviliza a más de 630.000 personas al día, cifra muy superior a la capacidad técnica de la flota actual. “Durante horas punta, los tiempos de espera pueden superar la media hora y la frecuencia mínima disponible es de tres minutos, porque no hay capacidad para incrementar el número de trenes en servicio”, indicó.

En la actualidad, el servicio cuenta con 44 trenes y registra un promedio de seis pasajeros por metro cuadrado en los periodos de mayor congestión. La red conecta 26 estaciones a lo largo de 34 kilómetros de vía doble, atraviesa 11 distritos y opera de manera continua todo el año.

Alza de tarifas en la Línea 1 tras más de 10 años

En 2023, la Línea 1 transportó 191 millones de usuarios y para este año proyecta superar los 200 millones. Desde su puesta en marcha, ha movilizado cerca de 1.500 millones de pasajeros. Con una demanda que crece alrededor de 11% anual, Tren Urbano de Lima S.A. advierte que, sin nuevas inversiones, el sistema podría colapsar hacia 2028, cuando empiece a recibir el flujo de pasajeros procedentes de la Línea 2.

El plan presentado al MTC y a ProInversión propone reducir la frecuencia a dos minutos y medio en una primera etapa, con lo que se podría atender a unos 800.000 pasajeros diarios desde 2029. Para ello, se requiere la adquisición de 31 trenes adicionales, la modernización de la flota actual con un sistema de señalización más avanzado y la instalación de nuevos equipos de seguridad.