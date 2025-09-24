Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Examen de admisión UNI pone a prueba a físico de la Universidad de California: “No la entiendo”

Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años

La Línea 1 del Metro de Lima planteó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) elevar la tarifa a S/3 por pasaje, el doble del monto actual, con el fin de conseguir los 2.700 millones de dólares necesarios para ampliar su capacidad y adquirir más trenes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años
    Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso
    Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años

    La Línea 1 del Metro de Lima, administrada por Tren Urbano de Lima S.A., alertó sobre una saturación inminente debido a la falta de trenes y al retraso en la aprobación de una adenda y un plan de ampliación valorizados en más de 2.700 millones de dólares por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

    La compañía anunció que evalúa aplicar su primer incremento tarifario desde 2011, pues la infraestructura actual resulta insuficiente frente al aumento constante de pasajeros y a la futura llegada de la Línea 2. Así lo señaló el gerente general, José Zárate, acompañado del equipo técnico de la concesionaria.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Estos son los ÚLTIMOS 6 feriados del 2025 y DOS de ellos están en un FIN DE SEMANA LARGO

    Metro de Lima cerca de su límite operativo

    Tren Urbano de Lima S.A. gestiona la Línea 1 del Metro desde su inauguración en 2011, bajo un contrato de concesión que vence en 2041. No obstante, ya solicitó formalmente una adenda para extender la operación por diez años más y ejecutar el plan de modernización.

    Zárate precisó que hoy el sistema moviliza a más de 630.000 personas al día, cifra muy superior a la capacidad técnica de la flota actual. “Durante horas punta, los tiempos de espera pueden superar la media hora y la frecuencia mínima disponible es de tres minutos, porque no hay capacidad para incrementar el número de trenes en servicio”, indicó.

    En la actualidad, el servicio cuenta con 44 trenes y registra un promedio de seis pasajeros por metro cuadrado en los periodos de mayor congestión. La red conecta 26 estaciones a lo largo de 34 kilómetros de vía doble, atraviesa 11 distritos y opera de manera continua todo el año.

    Alza de tarifas en la Línea 1 tras más de 10 años

    En 2023, la Línea 1 transportó 191 millones de usuarios y para este año proyecta superar los 200 millones. Desde su puesta en marcha, ha movilizado cerca de 1.500 millones de pasajeros. Con una demanda que crece alrededor de 11% anual, Tren Urbano de Lima S.A. advierte que, sin nuevas inversiones, el sistema podría colapsar hacia 2028, cuando empiece a recibir el flujo de pasajeros procedentes de la Línea 2.

    El plan presentado al MTC y a ProInversión propone reducir la frecuencia a dos minutos y medio en una primera etapa, con lo que se podría atender a unos 800.000 pasajeros diarios desde 2029. Para ello, se requiere la adquisición de 31 trenes adicionales, la modernización de la flota actual con un sistema de señalización más avanzado y la instalación de nuevos equipos de seguridad.

    La inversión total asciende a 2.700 millones de dólares. De ese monto, el operador cubriría el 95% mediante la recaudación por pasajes, mientras que el Estado asumiría el 5% restante.

    SOBRE EL AUTOR:
    Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    La Tinka reventó, pero el ganador NO podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero va a perder?

    Octavo retiro AFP 2025: Las fechas CLAVES para presentar tu solicitud y RECIBIR las 4 UIT que debes saber

    ES OFICIAL | SBS confirma disolución de DOS entidades financieras por pérdida total de su capital social

    Chofer se pierde con todos los pasajeros a bordo y el final fue sorprendente: "Era su primer día"

    Norkys comparte comunicado luego de ser relacionado con integrante de podcast deportiva por sus comentarios racistas: "Inaceptable"

    Lo más vistos en Ocio

    Retiro de AFP 2025: Congreso toma importante medida para todos los que esperan retirar su fondo de pensiones

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Madre de 102 años se despide de su hijo de 82 en hospital y emociona al mundo con su despedida

    Corte de agua el 24 de septiembre por más de 12 horas: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

    'El señor de los cielos 9', capítulo 22 [COMPLETO ONLINE]: LINK para ver SERIE de Telemundo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;