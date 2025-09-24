ES OFICIAL | Estos son los ÚLTIMOS 6 feriados del 2025 y DOS de ellos están en un FIN DE SEMANA LARGO

El calendario nacional contempla próximas fechas de descanso vinculadas a conmemoraciones históricas y religiosas, a las que se añaden los días no laborables establecidos para el sector público.

Con la cercanía del cierre del 2025 y el inicio del 2026, todavía restan seis feriados nacionales en el Perú. Estas fechas no solo poseen un fuerte significado histórico y cultural, sino que también influyen en la organización laboral y familiar. A este calendario se suman dos días no laborables adicionales para el sector público, establecidos por el Gobierno.

De esta manera, los ciudadanos tendrán la oportunidad de aprovechar estas jornadas para viajar, compartir en familia o planificar diversas actividades.

Próximos feriados en el Perú este 2025

8 de octubre

El feriado más cercano es el del Combate de Angamos, que se conmemora el miércoles 8 de octubre. La fecha recuerda la valentía de Miguel Grau Seminario al mando del monitor Huáscar durante la Guerra del Pacífico. Instituciones estatales y las Fuerzas Armadas realizarán ceremonias oficiales en su honor.

1 de noviembre

El sábado 1 se celebra el Día de Todos los Santos, una tradición con gran arraigo en el país que une ritos andinos y costumbres católicas. Es un día de reunión familiar y recordación de los difuntos, en el que miles de personas acuden a los cementerios.

8 de diciembre

El lunes 8 está reservado para la Inmaculada Concepción, fecha de fuerte carácter religioso que se vive con misas, procesiones y actos litúrgicos en diversas regiones del Perú.

9 de diciembre

Un día después, el martes 9, se conmemora la Batalla de Ayacucho, acontecimiento que selló la independencia sudamericana en 1824. El Ministerio de Cultura organiza actos oficiales en la Pampa de La Quinua, lugar donde se desarrolló el combate.

25 de diciembre

La Navidad, el jueves 25 de diciembre, es una de las festividades más significativas para las familias peruanas. Se celebra con reuniones, la tradicional cena navideña y prácticas religiosas, además de dinamizar notablemente el comercio.

1 de enero

El ciclo de feriados cierra con el Año Nuevo, el jueves 1 de enero de 2026, jornada de descanso general en la que se realizan celebraciones en espacios públicos y privados.

Días no laborables adicionales

El Poder Ejecutivo ha dispuesto dos fechas extra para los trabajadores del sector público: el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026. Estas jornadas buscan ampliar el descanso de las festividades de fin de año, promover el turismo interno y dinamizar la economía regional.