ES OFICIAL | El miércoles 24 de septiembre es feriado no laborable y ellos serán los beneficiados

Con motivo de la festividad de la Virgen de las Mercedes , muchos trabajadores en el Perú podrán tomarse un descanso de sus actividades laborales .

Este miércoles 24 de septiembre, Piura gozará de un feriado no laborable exclusivo que beneficiará a miles de trabajadores y estudiantes en esta región del país. Cabe precisar que no se trata de una medida de alcance nacional, ya que según la normativa vigente, su aplicación se limita únicamente a esta zona.

La fecha libre, amparada en la Ley N.º 15618, responde a la tradición religiosa en torno a la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas y figura central en la vida espiritual de la ciudad.

Según lo establecido en las disposiciones publicadas en El Peruano, el calendario oficial de Perú no registra feriados nacionales durante septiembre. No obstante, regiones como Piura, Tacna y Apurímac mantienen descansos oficiales en ciertas fechas, en honor a celebraciones históricas y religiosas que forman parte de sus raíces culturales.

¿Qué se celebra el 24 de septiembre?

El feriado del 24 de septiembre tiene su origen en la fuerte devoción de la población piurana hacia la Virgen de las Mercedes. Diversas fuentes históricas señalan que esta tradición surgió en la época colonial, cuando se atribuyó a la Virgen la protección del puerto de Paita frente a incursiones piratas.

A partir de entonces, cada año miles de creyentes participan en las festividades, que incluyen procesiones y ceremonias religiosas masivas. Esto, a su vez, genera una oportunidad de descanso tanto para quienes trabajan en el sector público y privado como para los estudiantes.

La normativa vigente establece de manera clara que “el 24 de setiembre es feriado no laborable en el departamento de Piura”. Así lo precisa el artículo 1° de la ley, el cual otorga a los habitantes de Piura “un día para realizar actividades fuera de su jornada laboral”.

Aunque septiembre de 2025 no contempla feriados de carácter nacional, el descanso reconocido en Piura constituye una excepción significativa y refuerza la preservación de las tradiciones locales, sobre todo en comunidades que mantienen ritos y celebraciones ancestrales.

En general, instituciones públicas, negocios y centros educativos ajustan sus actividades a esta disposición, suspendiendo labores en concordancia con la legislación regional.

Algo similar ocurre en otros puntos del país. En Tacna, por ejemplo, una ordenanza regional declaró el 1 de septiembre como día no laborable para conmemorar la reincorporación de Tarata al Perú. En Apurímac, el 8 de septiembre se interrumpieron actividades por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas.