Octavo retiro AFP: Lo que pasará este 17 de septiembre ante el respaldo del Ejecutivo que debes saber

Hoy en día, se registran más de 20 iniciativas legislativas enfocadas en facilitar el acceso a los aportes administrados por las AFP .

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso informó que el próximo miércoles 17 de septiembre se discutirá la posibilidad de habilitar un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Para esta sesión se ha convocado a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Asociación de AFP, con el fin de escuchar de manera directa las posturas técnicas y políticas frente a este eventual octavo retiro.

El debate parlamentario se desarrolla en un escenario en el que tanto el Ejecutivo como ministerios clave han suavizado su oposición inicial. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, quien en su momento descartó propuestas similares, ahora respalda un retiro que se ejecute con responsabilidad y destinado a quienes enfrenten necesidades urgentes de liquidez. “La economía peruana puede soportar impactos transitorios y manejables”, señaló al referirse a una posible liberación de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/ 21,400 (aproximadamente 5.650 dólares) por aportante.

De igual manera, Daniel Maurate, titular de Trabajo y Promoción del Empleo, cambió de postura. Aunque anteriormente expresó dudas respecto a la sostenibilidad del sistema previsional, en esta ocasión destacó que “el retiro de fondos es una facultad del ciudadano” y que el Ejecutivo respaldará la medida. Aun así, recomendó que la población “decidir de manera meditada” el destino de estos recursos, reconociendo que también pueden ser utilizados en proyectos de negocio o para mejorar la calidad de vida.

A estas posturas se suman las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien defendió la potestad de los trabajadores sobre sus aportes previsionales. “El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP o a la ONP, es el dinero de la familia que trabaja. Y si es el dinero de la familia que trabaja, la familia tiene que saber en qué momento lo requiere y en qué lo utiliza para el bien de su familia. Por eso, familia peruana, pueden retirar sus fondos de la AFP”, expresó.

El tema cobra importancia debido a la acumulación de iniciativas en el Congreso. Actualmente existen 25 proyectos de ley que buscan autorizar retiros de las AFP, de los cuales 20 proponen la posibilidad de disponer hasta 4 UIT. Entre ellos resalta la propuesta más reciente del congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, que además plantea derogar la Ley 32123, vinculada a la reforma del sistema previsional.

La mayoría de iniciativas provienen de partidos como Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Juntos por el Perú. Además de los retiros generales, algunas propuestas contemplan casos específicos como enfermedades terminales, desempleo prolongado o salida definitiva del país. Entre las alternativas más drásticas se encuentran las que permitirían el retiro del 95,5% o incluso el 100% de los fondos, dependiendo de la situación de cada afiliado.

En la legislatura anterior, la Comisión de Economía, bajo la presidencia de Ilich López, no emitió dictamen sobre el tema, pues se aguardaba la publicación del reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional, lo que dejó en suspenso varias iniciativas a pesar de la presión parlamentaria.