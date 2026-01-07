Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026

La categorización socioeconómica del hogar es un requisito indispensable para acceder a bonos y programas sociales, como Beca 18 y Pensión 65.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026
    ¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026
    ¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026

    Uno de los requisitos indispensables para acceder a bonos o subsidios del Estado peruano, como Pensión 65, o para ser beneficiario de programas sociales como Beca 18, es contar con la Clasificación Socioeconómica (CSE), la cual es determinada por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

    wapa.pe

    LEE MÁS: Matrícula 2026 en colegios públicos: cómo separar una vacante y no perderla en el intento

    ¿Por qué es importante contar con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)?

    El Sisfoh es el mecanismo encargado de clasificar a los hogares en todo el país de acuerdo con su condición de pobreza o pobreza extrema. Por esta razón, resulta fundamental que la clasificación esté vigente o correctamente actualizada para evitar inconvenientes.

    <strong>Sisfoh</strong>
    Sisfoh

    Por ejemplo, si una vivienda no figura en el registro del Sisfoh, podría ocurrir que personas que ya no residen en el hogar continúen siendo responsables del cobro de un bono, o que algún integrante no califique para acceder a becas u otros beneficios educativos.

    ¿Cómo actualizar mi Sisfoh?

    El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) recuerda a las familias registradas en el Sisfoh la importancia de mantener su información actualizada.

    Para ello, los ciudadanos deben comunicarse con la municipalidad correspondiente, mediante la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), entidad que programará una visita domiciliaria e iniciará el proceso de determinación o actualización de la Clasificación Socioeconómica (CSE).

    ¿Cuáles son los requisitos para actualizar la clasificación del Sisfoh?

    • Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada integrante que reside en el hogar.
    • Información actualizada sobre los ingresos y el número de personas que conforman la vivienda.
    • Recibos de servicios básicos, como agua y electricidad.
    • Llenar el Formulario de Solicitud S100, el cual es entregado por la ULE.

    Cabe señalar que el formato S100 es un documento del Sisfoh esencial para el proceso de clasificación socioeconómica de los hogares. Este formulario incluye consultas relacionadas con las características de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el nivel educativo, la situación laboral de los miembros del hogar, entre otros aspectos relevantes.

    ¿Cuál es la clasificación socioeconómica (CSE) del Sisfoh?

    La Clasificación Socioeconómica (CSE) del SISFOH se determina a partir de distintos criterios evaluados por especialistas, quienes analizan las condiciones del hogar y de sus integrantes en relación con su capacidad económica. Estas categorías son las siguientes:

    • Hogar no pobre: Puede cubrir el costo promedio de la canasta básica familiar.
    • Hogar pobre: No logra cubrir el costo de la canasta básica.
    • Hogar pobre extremo: No alcanza el ingreso per cápita mínimo necesario para la subsistencia básica.

    ¿Cómo conocer mi clasificación socioeconómica del SISFOH?

    Para verificar el resultado de la clasificación socioeconómica de tu hogar, debes realizar los siguientes pasos:

    • Accede al “Padrón General de Hogares” ingresando a https://www.midis.gob.pe/padron
    • Selecciona el tipo de documento de identidad que tienes, como DNI o carné de extranjería.
    • Introduce el código verificador que figura en tu documento.
    wapa.pe

    En la plataforma, deberás seguir una serie de instrucciones y completar algunos datos, como:

    • La fecha de nacimiento de tu hijo o hija.
    • El nombre del jefe o jefa del hogar.
    • El ubigeo de tu lugar de nacimiento, que aparece en tu DNI.
    • La fecha de emisión de tu DNI.

    Una vez cumplidos estos pasos, podrás confirmar si tu hogar se encuentra registrado en el padrón y conocer el nivel socioeconómico asignado por el Sisfoh: no pobre, pobre o pobre extremo.

    Recuerda que es responsabilidad de cada ciudadano mantener su información actualizada en el Sisfoh, ya sea por cambio de domicilio, incorporación de nuevos miembros al hogar o variación en sus condiciones. Estos datos permiten una identificación más precisa y equitativa.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    Lo más vistos en Ocio

    Vuelve el Servicio Playero del Metropolitano en verano 2026: así cambiará el acceso a Agua Dulce

    Chamanes peruanos predicen la caída de Maduro, problemas de salud de Trump y quién podría ganar las elecciones en Perú 2026

    Sedapal anuncia corte de agua este jueves 8 de enero: ¿En qué distritos de Lima y a qué hora se suspenderá el servicio?

    Inscripción al Servicio Militar será obligatoria para jóvenes de 17 años: de no hacerlo serán multados

    ¿Tienes un negocio y usas Yape o Plin para recibir pagos? Sunat te fiscalizará si superas este impensado monto

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Belove By Montalvo, Magdalena.

    Cambio de look: masaje + diseño de corte + cepillado en Belove by Montalvo Bolognesi

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;