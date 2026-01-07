¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026

La categorización socioeconómica del hogar es un requisito indispensable para acceder a bonos y programas sociales, como Beca 18 y Pensión 65.

Uno de los requisitos indispensables para acceder a bonos o subsidios del Estado peruano, como Pensión 65, o para ser beneficiario de programas sociales como Beca 18, es contar con la Clasificación Socioeconómica (CSE), la cual es determinada por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

¿Por qué es importante contar con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)?

El Sisfoh es el mecanismo encargado de clasificar a los hogares en todo el país de acuerdo con su condición de pobreza o pobreza extrema. Por esta razón, resulta fundamental que la clasificación esté vigente o correctamente actualizada para evitar inconvenientes.

Por ejemplo, si una vivienda no figura en el registro del Sisfoh, podría ocurrir que personas que ya no residen en el hogar continúen siendo responsables del cobro de un bono, o que algún integrante no califique para acceder a becas u otros beneficios educativos.

¿Cómo actualizar mi Sisfoh?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) recuerda a las familias registradas en el Sisfoh la importancia de mantener su información actualizada.

Para ello, los ciudadanos deben comunicarse con la municipalidad correspondiente, mediante la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), entidad que programará una visita domiciliaria e iniciará el proceso de determinación o actualización de la Clasificación Socioeconómica (CSE).

¿Cuáles son los requisitos para actualizar la clasificación del Sisfoh?

Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada integrante que reside en el hogar.

Información actualizada sobre los ingresos y el número de personas que conforman la vivienda.

Recibos de servicios básicos, como agua y electricidad.

Llenar el Formulario de Solicitud S100, el cual es entregado por la ULE.

Cabe señalar que el formato S100 es un documento del Sisfoh esencial para el proceso de clasificación socioeconómica de los hogares. Este formulario incluye consultas relacionadas con las características de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el nivel educativo, la situación laboral de los miembros del hogar, entre otros aspectos relevantes.

¿Cuál es la clasificación socioeconómica (CSE) del Sisfoh?

La Clasificación Socioeconómica (CSE) del SISFOH se determina a partir de distintos criterios evaluados por especialistas, quienes analizan las condiciones del hogar y de sus integrantes en relación con su capacidad económica. Estas categorías son las siguientes:

Hogar no pobre: Puede cubrir el costo promedio de la canasta básica familiar.

Hogar pobre: No logra cubrir el costo de la canasta básica.

Hogar pobre extremo: No alcanza el ingreso per cápita mínimo necesario para la subsistencia básica.

¿Cómo conocer mi clasificación socioeconómica del SISFOH?

Para verificar el resultado de la clasificación socioeconómica de tu hogar, debes realizar los siguientes pasos:

Accede al “Padrón General de Hogares” ingresando a https://www.midis.gob.pe/padron

Selecciona el tipo de documento de identidad que tienes, como DNI o carné de extranjería.

Introduce el código verificador que figura en tu documento.

En la plataforma, deberás seguir una serie de instrucciones y completar algunos datos, como:

La fecha de nacimiento de tu hijo o hija.

El nombre del jefe o jefa del hogar.

El ubigeo de tu lugar de nacimiento, que aparece en tu DNI.

La fecha de emisión de tu DNI.

Una vez cumplidos estos pasos, podrás confirmar si tu hogar se encuentra registrado en el padrón y conocer el nivel socioeconómico asignado por el Sisfoh: no pobre, pobre o pobre extremo.