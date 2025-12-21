Wapa.pe
Revisa con tu DNI en SISFOH si el Estado te ubica en pobreza extrema, vulnerable o clase media y accede a programas sociales del Midis.

    El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) es una herramienta esencial para identificar el nivel socioeconómico de las familias peruanas. Gracias a su plataforma digital, cualquier ciudadano puede consultar si el Estado lo clasifica en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad o clase media, usando solo su número de DNI.

    En esta nota, te explicamos paso a paso cómo acceder a la información y verificar si puedes acceder a programas sociales del MIDIS.

    Link oficial SISFOH: consulta con DNI cuál es tu condición socioeconómica

    • Paso 1: Ingresa a la plataforma oficial del Sisfoh, haciendo CLIC AQUÍ.
    • Paso 2: Selecciona el tipo de documento (DNI, carné de extranjería, carné de permiso temporal de permanencia).
    • Paso 3: Completa el número de tu documento y el código de seguridad.
    • Paso 4: Responde las preguntas para verificar la autenticidad del solicitante.
    • Paso 5: Visualizarás la información correspondiente a la última actualización del Midis.
    ¿Qué es el Sisfoh?

    El Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) es un sistema intersectorial e intergubernamental, es decir, que trabaja de la mano con diferentes instituciones del Estado, como son las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional, para el recojo de datos a los hogares e identificar a los que se encuentran en situación de pobreza.

    ¿Qué programas sociales y bonos pueden acceder vía Sisfoh?

    Si la plataforma muestra que tu hogar está clasificado como pobre o en situación de pobreza extrema, podrás acceder a programas sociales que brindan asistencia económica y servicios esenciales.

    • Juntos, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Necesitados.
    • Beca 18, ofrecida por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).
    • Pensión 65, programa de asistencia para adultos mayores.
    • Cuna Más, dirigido a la atención y cuidado infantil.
    • Programa Contigo, que brinda apoyo a personas con discapacidad severa.
    • Trabaja Perú, programa que fomenta empleo temporal.
    • El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que facilita el acceso a energía a precios reducidos.
    • Entre otros.
