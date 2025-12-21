Consulta con tu DNI si el Estado te ubica en pobreza extrema, media o alta vía SISFOH fácilmenteÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) es una herramienta esencial para identificar el nivel socioeconómico de las familias peruanas. Gracias a su plataforma digital, cualquier ciudadano puede consultar si el Estado lo clasifica en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad o clase media, usando solo su número de DNI.
En esta nota, te explicamos paso a paso cómo acceder a la información y verificar si puedes acceder a programas sociales del MIDIS.
Link oficial SISFOH: consulta con DNI cuál es tu condición socioeconómica
- Paso 1: Ingresa a la plataforma oficial del Sisfoh, haciendo CLIC AQUÍ.
- Paso 2: Selecciona el tipo de documento (DNI, carné de extranjería, carné de permiso temporal de permanencia).
- Paso 3: Completa el número de tu documento y el código de seguridad.
- Paso 4: Responde las preguntas para verificar la autenticidad del solicitante.
- Paso 5: Visualizarás la información correspondiente a la última actualización del Midis.
¿Qué es el Sisfoh?
El Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) es un sistema intersectorial e intergubernamental, es decir, que trabaja de la mano con diferentes instituciones del Estado, como son las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional, para el recojo de datos a los hogares e identificar a los que se encuentran en situación de pobreza.
¿Qué programas sociales y bonos pueden acceder vía Sisfoh?
Si la plataforma muestra que tu hogar está clasificado como pobre o en situación de pobreza extrema, podrás acceder a programas sociales que brindan asistencia económica y servicios esenciales.
- Juntos, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Necesitados.
- Beca 18, ofrecida por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).
- Pensión 65, programa de asistencia para adultos mayores.
- Cuna Más, dirigido a la atención y cuidado infantil.
- Programa Contigo, que brinda apoyo a personas con discapacidad severa.
- Trabaja Perú, programa que fomenta empleo temporal.
- El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que facilita el acceso a energía a precios reducidos.
- Entre otros.