¿Te diste cuenta? Yape sorprende con POLÉMICO CAMBIO con sistema que OCULTA importante detalle en cada transferencia

Una reciente actualización de Yape no pasó desapercibida entre millones de usuarios en el país. El cambio, enfocado en optimizar la experiencia y reforzar la protección dentro de la plataforma, despertó dudas y comentarios en redes sociales. En un contexto donde las billeteras digitales ganan cada vez más protagonismo, la app decidió ajustar sus funciones. Aquí te explicamos qué novedades incorpora y qué debes tener en cuenta.

¿Qué cambios hizo Yape en su aplicación?

Yape introdujo una modificación que ha generado debate entre sus usuarios, al cambiar la forma en que se visualiza la información durante los envíos de dinero. Desde ahora, quienes utilicen la aplicación ya no podrán ver el nombre completo de la persona a la que transfieren, ni tampoco identificar plenamente a quien les envía un yapeo, una decisión que busca reforzar la protección de datos personales.

La plataforma explicó el alcance de esta medida a través de un video difundido en sus redes sociales, donde detalló cómo funcionará la nueva visualización en cada operación. "A partir de ahora, solo se verán los tres primeros dígitos de tu nombre y apellido cuando alguien reciba un yapeo tuyo. Este cambio nos ayuda a seguir cuidando mejor tu información", se lee en la descripción del contenido publicado.

Este ajuste se da en un contexto marcado por el crecimiento acelerado de las billeteras digitales, como Yape y Plin, que hoy concentran una gran parte de las transacciones móviles en el país. Precisamente, este uso masivo también ha sido aprovechado por organizaciones delictivas, que recurren a estas plataformas para exigir pagos ilícitos como “cupos” o “vacunas”, solicitando transferencias rápidas que dificultan el rastreo del dinero frente a los métodos tradicionales.

¿Por qué Yape modificó la forma en que muestra los nombres?

La billetera digital introdujo este cambio como parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad en las transacciones y brindar mayor tranquilidad a sus usuarios. La nueva visualización limita la información personal que aparece en cada operación, mostrando únicamente las tres primeras letras del nombre y apellido, seguidas de asteriscos, con el fin de reducir equivocaciones al momento de enviar dinero.

Este ajuste responde al crecimiento sostenido de la plataforma y a la necesidad de adaptar sus herramientas a una base de usuarios cada vez más amplia. Tal como se explicó en un video difundido en sus canales oficiales, Yape busca fortalecer la confianza de quienes utilizan el aplicativo mediante actualizaciones que optimicen la identificación del destinatario antes de confirmar una transferencia, ayudando así a prevenir errores y posibles fraudes.