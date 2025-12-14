Un nuevo proyecto de ley busca regular las transferencias erróneas por Yape y Plin , estableciendo sanciones para quienes no devuelvan el dinero recibido por error.

El envío de dinero por Yape o Plin podría dejar de ser un simple error sin consecuencias. Un proyecto de ley en evaluación busca regular qué ocurre cuando una transferencia llega a la persona equivocada y no es devuelta. La iniciativa apunta a establecer castigos y reglas precisas para estos casos, en respuesta al crecimiento de los pagos digitales. Además, se plantea que las entidades financieras intervengan activamente para resolver estos incidentes y proteger a los usuarios.

¿Podrías ir a prisión si no devuelves un Yape que te cayó por error?

Una propuesta que ya se analiza en el Congreso podría marcar un antes y un después en el uso de billeteras digitales como Yape y Plin. El planteamiento, impulsado por el congresista Carlos Enrique Alva (Acción Popular), apunta directamente a quienes deciden quedarse con transferencias que no les pertenecen.

La iniciativa busca ordenar qué debe hacerse cuando el dinero llega por error, incorporando sanciones específicas para los casos en los que no se devuelve el monto recibido. La medida surge en medio del acelerado crecimiento de los pagos digitales en el país y del aumento de reclamos por envíos equivocados.

Además, el proyecto propone que bancos y plataformas de pago activen procedimientos claros para estos escenarios, obligándolos a intervenir cuando se detecten transferencias erróneas y así evitar conflictos entre usuarios.

¿Cuándo un Yape equivocado podría llevarte ante la justicia?

El proyecto de ley plantea castigos distintos dependiendo de cuánto dinero se haya recibido y no devuelto. Cuando el monto retenido supera las 5 Unidades Impositivas Tributarias, más de S/26.750, la falta podría dejar de ser un simple problema entre usuarios y convertirse en un delito con penas de cárcel que irían de tres a seis años.

En situaciones de menor cuantía, específicamente cuando la suma no alcanza ni media Remuneración Mínima Vital, el caso no llegaría a instancias penales y se resolvería por la vía administrativa, con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) como entidad supervisora.