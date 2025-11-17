¿Por qué la nueva actualización de TÉRMINOS de Yape podría provocar el CIERRE de mi cuenta?

Yape modificó recientemente sus políticas internas e implementó novedades en la verificación de transacciones , el manejo de depósitos y el cierre de cuentas que permanecen inactivas.

La popular billetera digital Yape, operada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), envió hace poco a miles de usuarios en el país un aviso sobre la actualización de sus términos y condiciones.

La empresa informó que se implementaron tres cambios específicos relacionados con la verificación de operaciones, los límites de pago en depósitos remunerativos y la cancelación de cuentas inactivas. Estas modificaciones, que ya se encuentran vigentes, afectan directamente la experiencia y el uso de la plataforma por parte de sus clientes.

En el comunicado enviado recientemente por correo electrónico, Yape señala que la actualización impacta las cláusulas 3.2 sobre verificación de operaciones, los límites de pago —incluso por depósitos remunerativos, con un máximo de cinco montos a pagar— y la capacidad de cerrar cuentas que no registren movimientos durante seis meses.

El mensaje incluye un enlace para que los usuarios puedan revisar el documento completo con los nuevos términos.

¿Cuáles son los tres términos que actualizó Yape?

La billetera digital aplicó cambios importantes que los usuarios deben conocer para no verse sorprendidos al momento de usarla.

Verificación de operaciones

El primer cambio importante se encuentra en la cláusula sobre la “verificación de operaciones”. A partir de ahora, las transacciones que superen los S/ 500 requerirán ingresar una clave One Time Password (OTP), compuesta por seis números, enviada por la aplicación o mediante mensaje de texto.

Las operaciones iguales o menores a S/ 500 no necesitarán este paso de autenticación, salvo que el usuario decida modificar el límite desde su configuración personal. El banco puede ajustar estos montos en cualquier momento, según se indica en el documento oficial de términos y condiciones.

El sistema comunica la aprobación de transacciones a través de distintos canales. Para transferencias entre cuentas BCP, la notificación se enviará por correo electrónico o directamente dentro de la app.

Si la operación involucra pagos en POS, transferencias interbancarias o cuentas de otras entidades, la notificación se remitirá al correo registrado por el usuario en Yape o BCP. Además, existe la posibilidad de habilitar un canal adicional dentro de la aplicación para recibir alertas específicas sobre las transacciones realizadas.

Depósitos remunerativos

Otro cambio se refiere a los límites diarios y por operación para pagos o transferencias mediante la aplicación. Para clientes BCP y usuarios afiliados únicamente con DNI, el límite diario es de S/ 2.000 y S/ 500 por operación. En el caso de clientes de otras entidades financieras, tanto el límite diario como el límite por operación se fijan en S/ 500.

El total máximo de depósitos diarios se establece en S/ 20.000 para clientes BCP y S/ 5.000 para clientes de otras entidades financieras. El documento aclara que estos límites pueden ser modificados unilateralmente por el banco por motivos de riesgo o fraude, y que los usuarios pueden solicitar aumentos a través de los canales oficiales.

Cancelación de cuentas

La tercera actualización indica que BCP se reserva el derecho de cerrar, cancelar o suspender aquellas cuentas que no registren movimientos durante seis meses. Esta medida aplica tanto a la plataforma principal como a la complementaria de Yape.

El banco define la inactividad como la ausencia total de transacciones, sin necesidad de advertencias previas antes de proceder con la cancelación. En caso de que esto suceda, el usuario podrá registrarse nuevamente en cualquier momento, siempre que cumpla los requisitos de afiliación establecidos por la empresa.