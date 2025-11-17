Si levanté mi casa en el terreno de mis suegros, ¿me pertenece? Conoce qué dice la ley

Expertos en derecho detallan los pasos que debes seguir antes de edificar en el terreno de tus suegros para evitar conflictos, así como lo que sucede en caso de una futura separación .

Si vives con tu pareja o esposa en la vivienda de tus suegros y estás pensando en levantar tu propia construcción en el segundo piso o sobre ese terreno, es fundamental conocer de antemano las consecuencias de esta decisión y entender por qué algunos especialistas desaconsejan hacerlo.

La abogada Carmen Moretti señala que no es recomendable edificar sobre la propiedad de los suegros, ya que el terreno no te pertenece. Además, recuerda que el artículo 938 del Código Civil indica que el dueño de un bien “adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él”.

“Es decir, si construyes sobre una propiedad que no es tuya, esto será un gasto en vano. Por ende, te recomiendo hacer previamente un contrato o una compraventa”, precisa.

Un caso reciente ocurrió en Huaycán, donde una mujer demolió la casa que había levantado en el terreno de su exsuegro, en el distrito de Ate. Naida Chacón afirma que la edificación le pertenece, ya que vivió durante 13 años en el segundo piso que, según relata, construyó en conjunto con su pareja, hijo de los propietarios del inmueble.

¿La construcción que hice en el terreno de mis suegros me pertenece?

Julio Pozo, abogado civilista, comentó en el programa “La Pasión por el Derecho” que, si desde el inicio no se establecieron acuerdos o no existe un documento —como una minuta— que acredite que el suegro autorizó que la construcción te corresponde, entonces se aplican las reglas de accesión.

“Ahi te preguntaras si quien construyó tenía buena o mala fe, y hay que probarlo en un proceso judicial. Partimos de la premisa de la buena fe porque el suegro ha visto durante varios días, semanas y meses de que el yerno ha construido sin objetarlo. Esa tolerancia, en mi opinión, es manifestación tácita de voluntad de consentir y concede la buena fe al terno y por ende, el no tendría que probar ese requisito”.

En ese contexto, quien construye puede solicitar que se le reconozca el monto invertido, pero deberá abandonar el inmueble, ya que no puede convertirse en propietario del terreno. También existe la opción de exigir el valor del suelo, realizándose el pago a la sucesión correspondiente.

“Ni yo me hago propietario del suelo por haber construido con la tolerancia de mi suegro, ni la sucesión (su familia) cuando fallece el suegro y aparecen los problemas, se hace propietaria de lo construido sin reconocerlo”, enfatizó Pozo.

¿Qué acuerdos se pueden pactar con el suegro para evitar conflictos?

El especialista propone varias alternativas, siempre respaldadas por un documento formal:

Que se te otorgue la propiedad del terreno.

Que se reconozca el valor de la construcción cuando tengas que retirarte.

Que se te conceda un derecho de superficie.

¿Qué ocurre si te separas después de haber construido?