¿Te separaste? Mira cómo quedará tu estado civil en el DNI y qué debes hacer

Conoce aquí qué debes hacer para cambiar tu estado civil en el DNI tras un eventual divorcio.

El matrimonio civil es un registro público que acredita a una persona como parte de una unión conyugal y, por tanto, determina su estado civil en el DNI una vez realizado el compromiso legal. La institución responsable de actualizar esta información es el Reniec.

Pero surge la duda: ¿es posible volver a figurar como soltero en el DNI después de un divorcio?

Angie Morales, especialista en Atención al Público del Reniec, aclara que el estado civil de “soltero” corresponde a quien no tiene ni ha tenido vínculo matrimonial alguno.

En el caso de las personas que estuvieron casadas y luego se divorcian, se trata de una disolución del vínculo matrimonial, y el término legal para describir ese estado civil es “divorciado”. Por ello, no es posible regresar al estado civil de soltero o soltera en el DNI.

¿Se puede hacer la rectificación del estado civil por internet?

“La rectificación de estado civil se puede hacer por vía web de soltero a casado, siempre y cuando el acta de matrimonio haya llegado a la base de datos de la Reniec. El trámite de rectificación de estado civil a divorciado o viudo, estos trámites son estrictamente presencial, no se puede realizar por la web”, explica Morales en este video.

¿En qué único caso se puede cambiar de casado a soltero en Reniec?

La funcionaria señala que, en la mesa de partes de las agencias del Reniec, a veces se observan trámites de rectificación de casado a soltero debido a procesos antiguos.

“En la antigüedad, por ejemplo, los abuelos no se casaron, solo convivieron. Sin embargo, decidieron actualizar información a casados, pero no hubo un documento que sustente ese estado civil. El trámite de soltero a casado solo fue declarativo”, agrega.

Por ello, cuando no existe constancia ni documento que respalde un matrimonio, es posible realizar este cambio de estado civil de casado a soltero. Morales precisa que esta es la única excepción que permite efectuar dicho trámite.

Trámite para cambiar el estado civil en el DNI

Si te casas, te divorcias o atraviesas un proceso de viudez, debes actualizar tu estado civil en el DNI acudiendo a una agencia del Reniec o a través de los Servicios en Línea disponibles en su página web.

El costo del trámite es de S/24 para el DNI azul y S/35 para el DNI electrónico. Además, se deben presentar los documentos que respalden el nuevo estado civil, ya sea casado, divorciado o viudo.