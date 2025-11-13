Los padres del Instituto Educativo Inicial N.º 056 ‘ Nuestra Señora María Auxiliadora’ denunciaron que una mujer fingió la muerte de su hija con el propósito de no devolver los S/6.000 recaudados para la fiesta de promoción .

En el distrito de La Victoria, un insólito caso ha conmocionado a toda una comunidad educativa. Los padres del Instituto Educativo Inicial N.º 056 ‘Nuestra Señora María Auxiliadora’, ubicado en la zona de Apolo, denunciaron públicamente a Lorena Frías, una madre que habría fingido la muerte de su hija adolescente para no devolver los S/6.000 recaudados para la promoción escolar.

De acuerdo con los apoderados, Frías, quien se desempeñaba como tesorera del aula verde, recibió durante el año el dinero destinado a cubrir la ceremonia de clausura, el local para la fiesta y los anuarios de los niños de 5 años. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha del evento, programado para el viernes 12 de diciembre, la mujer desapareció sin dar explicaciones, dejando a los padres sin respuestas ni recursos.

Publicó fotos de un falso funeral

Indignados, los padres relataron el presunto engaño. “Soy Éber Taquila, presidente del aula verde. La señora Lorena Frías se quedó con el dinero de la promoción. Todos los padres presentes reunimos el dinero, se le entregaron seis mil soles. No ha pagado ni los anuarios ni el local para la ceremonia”, declaró el vocero de los padres ante el programa Arriba Mi Gente.

Según los testimonios, Frías habría inventado una tragedia familiar para evitar ser confrontada. En un grupo de WhatsApp y en sus estados personales, afirmó que su hija de 15 años se encontraba en cuidados intensivos en el hospital Rebagliati y, días después, compartió fotografías de un supuesto funeral para justificar su ausencia.

Las imágenes —que mostraban velas, flores y un ataúd— provocaron inicialmente pesar entre los padres, quienes enviaron mensajes de condolencia. Sin embargo, pronto surgieron las sospechas. “Estamos pidiendo apoyo policial, porque la hija está viva. Es una burla al dolor ajeno y a nuestro esfuerzo de todo el año”, denunció una madre, visiblemente afectada.

La tensión aumentó cuando algunos padres acudieron, junto a un equipo de televisión, al domicilio de Lorena Frías para pedir explicaciones. Al ser confrontada, la mujer abrió brevemente la puerta, nerviosa, y solo alcanzó a decir: “Por favor, quiero hablar con alguien, no me graben, por favor”, antes de cerrar el portón y negarse a declarar.

Los denunciantes señalaron que Frías les hizo creer que debía recibir el dinero en su cuenta personal, alegando que la verdadera tesorera era extranjera y no podía manejar fondos, lo que ahora consideran parte de su engaño.

Devolvió solo la mitad del dinero

Según los padres, la mujer habría devuelto únicamente S/3.000, quedando pendiente la mitad del monto total. “Queremos que devuelva todo lo que falta y asuma su responsabilidad. No es justo que use algo tan delicado como la muerte de un hijo para salirse con la suya”, expresó uno de los afectados.