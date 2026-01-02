Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Playas pet friendly en Lima 2026: conoce los balnearios donde puedes ir con tu mascota este verano

Varios balnearios del litoral de Lima permiten la entrada de perros siguiendo ciertas normas, mientras que el Ministerio de Salud ofrece pautas y recomendaciones al respecto.

    El vínculo entre las personas y sus mascotas ha modificado los hábitos de recreación en Lima. Durante la temporada de verano, la necesidad de contar con espacios que acepten animales de compañía se vuelve más evidente. Algunos balnearios son pet friendly, permitiendo el ingreso de perros siempre que se respeten ciertas normas de convivencia y responsabilidad.

    Cada vez más balnearios en Lima y sus alrededores habilitan áreas específicas y fomentan el cumplimiento de reglas básicas: el uso de correa, la recolección de desechos y la supervisión constante de las mascotas. La apertura de estos espacios ha sido bien recibida por los amantes de los animales, quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre sin restricciones, cuidando siempre la seguridad de todos los visitantes.

    Lista de playas pet friendly

    • Playa El Paraíso – Huacho: Destaca por la tranquilidad de sus olas frías. Se ubica a la altura del kilómetro 135 de la Panamericana Norte, en la región chala o costa, y se extiende aproximadamente 3 km. Su entorno incluye un humedal de 8 km, ideal para paseos y observación de aves.
    • Playa Los Yuyos – Costa Verde: Espacio natural con amplia franja de arena dorada y aguas tranquilas, perfecto para actividades recreativas y deportivas. Es un punto frecuente para quienes practican deportes acuáticos y para visitantes que desean ir a la playa junto a sus mascotas.
    • Playa Yaya – Chilca: Situada en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, entre los kilómetros 65 y 67 de la Panamericana Sur. Destaca por su carácter rústico, la cercanía a lagunas y salinas, y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan relajarse fuera de los balnearios tradicionales.
    • Playa San Pedro – Lurín: Localizada en el distrito de Lurín, cerca del kilómetro 29,5 al 31 de la Panamericana Sur, próxima al Santuario Arqueológico de Pachacámac. Es una de las playas más concurridas en verano y cuenta con áreas para visitantes con mascotas.
    • Playa Pulpos – Punta Hermosa: Ubicada en el distrito de Punta Hermosa, sobre el kilómetro 35 de la Panamericana Sur. De fácil acceso desde Lima, recibe a familias con mascotas, siempre respetando las normas establecidas del balneario.
    • Playa La Ensenada – San Antonio: Se encuentra cerca del kilómetro 81 de la Panamericana Sur, en el distrito de San Antonio. Es conocida por su oferta gastronómica de productos marinos y su ambiente familiar, permitiendo el ingreso de mascotas bajo supervisión y cumplimiento de las reglas del balneario.

    Se aconseja consultar previamente las normas de cada balneario y comportarse con responsabilidad durante la visita, ya que las municipalidades pueden revertir la autorización en cualquier momento.

    ¿Qué recomienda el Minsa?

    A pesar de ello, el Ministerio de Salud recomienda no ingresar a playas ni piscinas públicas con mascotas, con el fin de prevenir la presencia de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas, los cuales pueden transmitir enfermedades a niños, jóvenes y adultos.

    La autoridad sanitaria también advierte que la orina y las heces de los animales pueden contaminar la arena y el agua con bacterias y parásitos, aumentando el riesgo de infecciones y accidentes.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;