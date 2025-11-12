Retiro AFP 2025: Conoce por qué podrías recibir menos dinero del que solicitaste y en qué casos aplica

El pago correspondiente a la primera UIT de la AFP se realizará pronto; sin embargo, algunos afiliados podrían no recibir el monto completo que solicitaron.

Conoce por qué podrías recibir menos dinero del que solicitaste en tu afp

¿Sabías que tu AFP podría depositarte un monto menor al registrado en tu solicitud de retiro de hasta 4 UIT? Esto puede ocurrir en dos casos.

Primero, como se sabe, el desembolso del retiro de AFP no tiene descuentos, salvo las retenciones de hasta un 30% por deudas alimentarias. “Estas retenciones se aplicarán cuando se haga el cargo en tu cuenta AFP”, señala AFP Habitat.

En segundo lugar, debido a que los fondos de los afiliados pueden ganar o perder rentabilidad, el monto recibido podría variar según la fecha del desembolso y el saldo disponible. Por ejemplo, si un afiliado solicita retirar todo su fondo de AFP, digamos S/5.350, pero a la fecha del depósito la rentabilidad ha hecho que solo haya S/5.150, recibirá únicamente este último monto.

Desembolso de AFP podría ser menor

¿Notas que tu fondo de AFP tiene subidas y bajadas? Esto se debe a que tu saldo se mueve según la rentabilidad que consigue tu AFP. Por eso, cuando solicitas un retiro, el monto solicitado no queda congelado; tu fondo sigue generando rentabilidad.

Si tu cuenta tiene S/5.350 y pides exactamente ese monto, pero al momento del pago tu saldo sube a S/5.400, la AFP te entregará solo lo solicitado y el resto permanecerá en tu cuenta.

Lo mismo ocurre si la rentabilidad baja. Si al momento del desembolso tu saldo disminuye a S/5.300, recibirás esa cantidad. Esto normalmente no afecta a quienes solicitan hasta 4 UIT (S/21.400), incluso si su fondo supera los S/30.000, porque es poco probable que la rentabilidad baje tanto.

“El monto que recibirás dependerá del saldo que tengas disponible al momento del pago. La AFP hará el primer pago máximo 30 días después de que presentes la solicitud. Si hay pagos siguientes, se harán cada 30 días, contados desde el día siguiente al último desembolso”, indica AFP Habitat.

Primera UIT está por llegar

La primera UIT del retiro AFP se pagará pronto a los afiliados que enviaron su solicitud en los primeros días, según el cronograma de acceso a los fondos privados de pensiones.

Los afiliados que enviaron su solicitud el martes 21 de octubre deberían recibir la primera UIT máximo el jueves 20 de noviembre.

La semana siguiente, la primera UIT se pagará a los afiliados según el último dígito de su DNI:

Dígito 0: si enviaste tu solicitud el 22 o 23 de octubre, recibirás el pago máximo el 21 o 22 de noviembre.