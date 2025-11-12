¡Atención! Tottus ha iniciado su última gran campaña del año, ofreciendo miles de productos a solo S/1 . ¿Quieres saber hasta cuándo estará disponible? Aquí te contamos todos los detalles.

Supermercados Tottus ha sorprendido a sus clientes con el lanzamiento de su última gran promoción del año, una campaña que ha generado gran expectativa en redes sociales. La cadena anunció una oferta especial en la que varios productos para el hogar pueden adquirirse por solo S/1, lo que ha despertado el interés de miles de consumidores ansiosos por aprovechar esta oportunidad única de ahorro.

La confirmación oficial de la iniciativa por parte de Tottus provocó una verdadera fiebre de compras, con usuarios atentos a los productos participantes y las condiciones de la promoción. Esta propuesta resalta por su enfoque en el consumo familiar y por ofrecer alternativas accesibles en un contexto donde las ofertas resultan clave para optimizar el presupuesto del hogar.

En esta nota encontrarás todos los detalles sobre cómo acceder a la campaña: los pasos para participar, los requisitos aplicables y la fecha límite de vigencia. Es una oportunidad diseñada para quienes desean reponer la despensa y planificar sus compras de forma inteligente, buscando el ahorro sin comprometer la calidad.

¿Cómo acceder a la promoción de Tottus a S/1?

Para disfrutar de la promoción de Tottus a S/1, los clientes pueden adquirir la segunda, tercera o cuarta unidad de determinados productos seleccionados. Para que el descuento sea válido, los artículos deben contar con el distintivo oficial de la campaña, el cual garantiza su inclusión dentro de la oferta. Cabe destacar que la unidad adicional a S/1 se aplicará según las condiciones específicas establecidas para cada producto participante.

Los precios promocionales están destinados únicamente al consumo familiar, reforzando el compromiso de Tottus con el ahorro en el hogar. La promoción se limita a una lista específica de productos, que puede incluir distintas marcas y variedades seleccionadas, detalladas en la descripción oficial de la campaña disponible para los clientes.

En los casos donde los consumidores elijan artículos con precios distintos, existe una regla definida para aplicar el beneficio. El descuento de S/1 se asignará automáticamente al producto de menor valor, sin opción de modificar esta selección. Este sistema asegura una aplicación justa del descuento, garantizando transparencia y ahorro real para el comprador.

¿Hasta cuándo estará vigente la promoción?

La duración de la oferta dependerá del stock disponible en cada tienda del país. Por ese motivo, Tottus recomienda a sus clientes aprovechar la campaña lo antes posible, para asegurarse de adquirir los productos deseados mientras haya existencias. La promoción con artículos a solo S/1 estará disponible desde el jueves 6 hasta el miércoles 19 de noviembre.

Durante este periodo, los consumidores podrán participar en todas las tiendas Tottus a nivel nacional, así como a través de sus plataformas digitales, incluyendo la Tottus App y el sitio web Tottus.com.pe. Es importante seguir las publicaciones oficiales de la cadena, donde se detallan los productos incluidos en la promoción.