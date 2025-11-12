Feriado largo en Perú: Conoce cuándo se suspenderán las clases por los 4 días de descanso

Gracias a una normativa vigente desde 1991 , actualmente millones de peruanos disfrutan de hasta 16 días feriados al año , siendo dos de ellos los que conforman el más reciente “puente festivo” junto al sábado y domingo.

El 2025 está llegando oficialmente a su fin, lo que también marca la conclusión del Año Escolar en el Perú. En este contexto, te contamos que los estudiantes y docentes de instituciones educativas públicas y privadas podrán disfrutar del último feriado largo del año, gracias a importantes conmemoraciones nacionales, justo antes del inicio de las vacaciones ya programadas para el 2026.

¿Cuándo arranca el feriado largo de hasta cuatro días?

Con la cercanía del cierre del 2025, se aproximan las últimas celebraciones festivas del año, motivo por el cual los profesores y alumnos de colegios públicos y privados en todo el país tendrán hasta 4 días libres a inicios de diciembre, justo antes del término del Año Escolar.

Después del 1 de noviembre, esta población será beneficiada con los últimos feriados nacionales del año, correspondientes al lunes 8 y martes 9 de diciembre, fechas que se unen al sábado y domingo —días sin clases— formando así un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.

De esta manera, antes de la clausura del Año Escolar 2025, los docentes y estudiantes peruanos disfrutarán a nivel nacional de este puente festivo, mientras que el 25 de diciembre representará la tradicional Navidad, conmemoración celebrada en todo el mundo.

¿Cuáles son los 16 feriados en el Perú?