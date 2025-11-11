Wapa.pe
Sedapal informó sobre cortes de agua potable en Lima Metropolitana debido a trabajos de mantenimiento. Conoce horarios y distritos afectados.

    El suministro de agua potable se verá afectado este miércoles en varias zonas de Lima Metropolitana. Sedapal ejecutará trabajos de mantenimiento y limpieza en la red de distribución para mejorar el servicio. La medida implica cortes temporales en distintos distritos de la capital. Los usuarios deben tomar precauciones y prever sus reservas de agua durante el día. Entérate de los horarios y zonas que se verán afectadas.

    Sedapal anuncia corte de agua en Lima por trabajos de mantenimiento

    Sedapal informó que este miércoles 12 de noviembre se interrumpirá el servicio de agua potable en distintas zonas de Lima Metropolitana debido a labores de mantenimiento y mejoras en la red de distribución. La medida, que busca optimizar el sistema de abastecimiento, afectará a varios distritos de la capital durante diferentes horarios del día.

    Según el comunicado oficial de la entidad, en Villa María del Triunfo los trabajos estarán enfocados en la línea de impulsión de DN 250 mm y la línea de aducción de DN 200 mm, mientras que en los distritos del Rímac y Santiago de Surco se realizarán tareas de limpieza en los reservorios principales. Asimismo, Pachacámac también experimentará una suspensión temporal del servicio como parte del cronograma de mantenimiento.

    wapa.pe

    Distritos afectados por la suspensión del servicio y horarios

    Estos son los distritos que se verán afectados por la interrupción del servicio de agua y el horario:

    Santiago de Surco:

    Con motivo de la limpieza de reservorio, según informó Sedapal en su canal oficial de WhatsApp, estos son los sectores afectados:

    • Urb. Las Lagunas.
    • Urb. El Mirador.
    • Urb. San Jorge

    Sector 299.

    Fecha de inicio del corte: miércoles 12 de noviembre – 5:00 a.m.

    Fecha de restablecimiento del servicio: miércoles 12 de noviembre – 9:00 p.m.

    Villa María del Triunfo:

    Por trabajos de empalme de la línea de impulsión de DN 250mm y línea de aducción de DN 200mm se verán afectadas estas localidades:

    • Lote 01 de la Mz. SA1 del Pueblo Joven Nueva Esperanza

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-1

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 42A

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-3

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 22D

    • A.H. Comité 52C Zona 4 - P.J. Nueva Esperanza

    R-06: A.H. Mario Vargas Llosa

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 42B

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 15A

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 26 B1

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 1A

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 26C

    • A.H. Nueva Esperanza Comité 51B

    R-16:  P.J. Nueva Esperanza

    R-17: A.H. Virgen de Lourdes

    • A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte

    • A.H. Virgen de Lourdes Comité 13

    • A.H. Virgen de Lourdes Comité 16 Norte - A

    • A.H. Virgen de Lourdes Ampliación Comité 2 Sur

    • P.J. Central Unificada Perú con Futuro

    • A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur

    • Cuadrante: Av. Ramiro Merino

    • Av. 26 de noviembre

    • Jr. Libertad

    • Av. 7 de junio

    • Zona Intangible

    • Av. 12 de octubre

    • Jirón Canta

    • Jirón Paruro

    • Pasaje El Corregidor

    • Calle Las Palmeras

    • Calle 3 de octubre

    Sector 312.

    Fecha de inicio del corte: miércoles 12 de noviembre – 9:00 a.m.

    Fecha de restablecimiento del servicio: miércoles 12 de noviembre – 7:00 p.m.

    Con motivo de la limpieza de reservorio se verán afectadas estas áreas:

    Rímac:

    • A.H. San Juan de Amancaes
    • A.H. San Juan de Amancaes II etapa.

    Sector 203.

    Fecha de inicio del corte: miércoles 12 de noviembre – 12:00 m.

    Fecha de restablecimiento del servicio: miércoles 12 de noviembre – 8:00 p.m.

    Por limpieza de reservorio también se suspenderá el servicio de agua potable en:

    Pachacámac:

    • A.H. Portada de Manchay II Ampliación
    • Sector San Pablo Mirador
    • A.H. Portada de Manchay III
    • Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine

    Sector 430

    Fecha de inicio del corte: miércoles 12 de noviembre – 8:00 a.m.

    Fecha de restablecimiento del servicio: miércoles 12 de noviembre – 8:00 p.m.

    ;