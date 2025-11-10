Solo con tu número de DNI averigua la clasificación socioeconómica de tu casa.

¿Tu hogar figura como pobre en el SISFOH? Averígualo en segundos con tu DNI | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha puesto a disposición de todos los peruanos una herramienta virtual que permite conocer la clasificación socioeconómica asignada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) para el año 2025.

Este sistema, que funciona desde hace casi dos décadas, tiene como objetivo identificar a las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad y garantizar que reciban apoyo a través de los programas sociales del Estado, como Juntos o Pensión 65.

Cómo saber si tu casa está calificada como pobre en el SISFOH

Si deseas verificar la condición socioeconómica de tu hogar, sigue estos pasos desde la web oficial del SISFOH:

Ingresa al portal y selecciona la opción “Consulta mi hogar”.

Elige tu tipo de documento e ingresa el número correspondiente.

Escribe el código de verificación que aparece en pantalla.

Haz clic en “Consultar”.

Completa los datos requeridos, como fecha de nacimiento, número de UBIGEO del DNI, entre otros.

Una vez finalizado el proceso, el sistema mostrará tu Clasificación Socioeconómica (CSE), indicando si tu hogar es pobre, pobre extremo o no pobre.

El SISFOH, creado mediante Resolución Ministerial N° 399, proporciona información actualizada sobre las condiciones económicas de las familias peruanas. Gracias a estos datos, el Gobierno puede dirigir de manera más eficiente sus programas de ayuda hacia los sectores más necesitados.

¿Qué hacer si tu hogar no aparece en el padrón del SISFOH?

Si al realizar la consulta no figuras en el Padrón General de Hogares (PGH) del Midis, significa que no cuentas con una Clasificación Socioeconómica (CSE) vigente. En ese caso, puedes solicitar tu registro acudiendo a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de tu municipalidad distrital.

El trámite es gratuito y sencillo. Solo necesitas llevar el DNI o carné de extranjería de todos los miembros del hogar, junto con un recibo de luz reciente (no mayor a tres meses).

El tiempo de espera varía según la ubicación:

Hasta 25 días hábiles en zonas urbanas.

Hasta 40 días hábiles en zonas rurales.