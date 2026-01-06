Mientras los fonavistas de la Lista 22 todavía pueden cobrar la devolución de sus aportes, los herederos ya están habilitados para iniciar su trámite en el Banco de la Nación .

Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Desde el 29 de diciembre de 2025, según el cronograma del Banco de la Nación para la devolución de aportes de la Lista 22 del Fonavi, los herederos de los fonavistas ya pueden acercarse a iniciar su trámite para acceder a estos pagos.

No significa que los herederos puedan cobrar de inmediato los aportes de sus familiares; primero deben registrarse y presentarse como “herederos de fonavistas fallecidos”. Para ello, generalmente se requiere presentar los siguientes documentos:

Declaración jurada (disponible en la web del Banco de la Nación).

Copia certificada de la partida de defunción (con antigüedad no mayor a 30 días).

Documento que acredite el vínculo con el fonavista (partida de matrimonio o de nacimiento, según corresponda).

Consulta si eres beneficiario

Antes de iniciar el proceso, se recomienda verificar si estás registrado como beneficiario de la Lista 22 del Fonavi o si tu familiar fonavista figura en ella. Para ello, ingresa al link oficial de la Secretaría Técnica:

Introduce el número de DNI propio o del fonavista titular. Coloca el código Captcha que aparece. Presiona enviar y aparecerá si corresponde cobrar según la Lista 22.

Tras este paso, quienes no sean herederos pueden acercarse al Banco de la Nación a cobrar según el último dígito de su DNI. Sin embargo, los herederos deben primero completar su trámite en las oficinas del BN.

Requisitos según tipo de beneficiario heredero

En caso de que el monto sea menor o igual a 4 UIT (S/21 400), los documentos requeridos varían según el vínculo con el fonavista: