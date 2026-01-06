Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Mientras los fonavistas de la Lista 22 todavía pueden cobrar la devolución de sus aportes, los herederos ya están habilitados para iniciar su trámite en el Banco de la Nación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos
    Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos
    Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

    Desde el 29 de diciembre de 2025, según el cronograma del Banco de la Nación para la devolución de aportes de la Lista 22 del Fonavi, los herederos de los fonavistas ya pueden acercarse a iniciar su trámite para acceder a estos pagos.

    No significa que los herederos puedan cobrar de inmediato los aportes de sus familiares; primero deben registrarse y presentarse como “herederos de fonavistas fallecidos”. Para ello, generalmente se requiere presentar los siguientes documentos:

    • Declaración jurada (disponible en la web del Banco de la Nación).
    • Copia certificada de la partida de defunción (con antigüedad no mayor a 30 días).
    • Documento que acredite el vínculo con el fonavista (partida de matrimonio o de nacimiento, según corresponda).
    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Minedu anuncia contratación de 9 mil auxiliares y profesionales para el año escolar 2026

    Consulta si eres beneficiario

    Antes de iniciar el proceso, se recomienda verificar si estás registrado como beneficiario de la Lista 22 del Fonavi o si tu familiar fonavista figura en ella. Para ello, ingresa al link oficial de la Secretaría Técnica:

    Ingresa aquí: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

    1. Introduce el número de DNI propio o del fonavista titular.
    2. Coloca el código Captcha que aparece.
    3. Presiona enviar y aparecerá si corresponde cobrar según la Lista 22.

    Tras este paso, quienes no sean herederos pueden acercarse al Banco de la Nación a cobrar según el último dígito de su DNI. Sin embargo, los herederos deben primero completar su trámite en las oficinas del BN.

    wapa.pe

    Requisitos según tipo de beneficiario heredero

    En caso de que el monto sea menor o igual a 4 UIT (S/21 400), los documentos requeridos varían según el vínculo con el fonavista:

    • Viudo(a): copia certificada de partida o acta de matrimonio (anverso y reverso), expedida por Reniec o municipalidades, con no más de 30 días calendario.
    • Conviviente: certificado actualizado de unión de hecho emitido por Sunarp, con antigüedad máxima de 10 días hábiles en Lima y 15 días hábiles en provincias.
    • Hijo(a): copia certificada de partida o acta de nacimiento (anverso y reverso) del solicitante y de los demás beneficiarios declarados, con no más de 30 días calendario de emitida.
    • Hijo(a) con discapacidad total permanente: además de la partida o acta de nacimiento, copia certificada o legalizada del documento que acredite la discapacidad emitido por Conadis, con no más de 30 días de antigüedad.
    • Padre o madre: copia certificada de la partida o acta de nacimiento del fonavista fallecido, expedida por Reniec o municipalidades, con antigüedad no mayor a 30 días calendario.
    • Hermano(a): copia certificada de la partida o acta de nacimiento del fonavista fallecido y de los demás beneficiarios, con antigüedad máxima de 30 días calendario.
    • Otros (no cónyuge, conviviente, hijo(a), padre, madre ni hermano(a)): copia legalizada del acta notarial de sucesión intestada o copia certificada de la resolución judicial correspondiente, o testimonio/copia legalizada del testamento, junto al certificado literal emitido por Sunarp que acredite la inscripción de la sucesión o testamento. Debe tener antigüedad máxima de 10 días hábiles en Lima y 15 en provincias.
    SOBRE EL AUTOR:
    Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    ES OFICIAL | Corte de agua este 5, 6 y 7 de enero: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    Academia IPD abre Preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    Lo más vistos en Ocio

    Verano 2026: Minsa advierte que más de 50 playas de Lima no son aptas para bañistas

    ¿Habrá un fuerte terremoto este 2026 en Perú? Vidente advierte sobre gran sismo que afectará Lima

    Inscripción militar obligatoria 2026: esta es la multa que recibirán los jóvenes que no se registren en Ejército, FAP o Marina

    Vuelve el Servicio Playero del Metropolitano en verano 2026: así cambiará el acceso a Agua Dulce

    Aumento para trabajadores públicos desde enero de 2026: MEF detalla requisitos y montos

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;