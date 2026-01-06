ES OFICIAL | Minedu anuncia contratación de 9 mil auxiliares y profesionales para el año escolar 2026

ES OFICIAL | Minedu anuncia contratación de 9 mil auxiliares y profesionales para el año escolar 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha el proceso de contratación de auxiliares de educación para el año escolar 2026, una convocatoria orientada a integrar a más de nueve mil profesionales y estudiantes de Educación al sistema educativo público.
El anuncio, difundido el 3 de enero de 2026, precisó que el periodo de inscripción se desarrollará del 12 al 16 de enero, brindando la oportunidad de postular a miles de personas interesadas en aportar al desarrollo integral de los escolares.
Nueva normativa para transparencia y eficiencia
A través de la Resolución Viceministerial N.° 158-2025-MINEDU, el sector aprobó una norma técnica destinada a reforzar la transparencia y la eficiencia del proceso de selección. Esta regulación incorpora criterios más claros y simplificados, acelera los procedimientos de contratación y suma mecanismos de verificación para evitar la participación de personas con sanciones o antecedentes incompatibles con la labor educativa. Asimismo, promueve la igualdad de oportunidades, garantizando un acceso más equitativo al empleo público en el ámbito educativo.
Perfil de los postulantes y requisitos
La convocatoria está dirigida a titulados y a estudiantes de la carrera de Educación que hayan culminado, como mínimo, el sexto ciclo. Los postulantes seleccionados podrán desempeñar funciones en instituciones públicas de Educación Básica Regular (inicial y secundaria) y de Educación Básica Especial (inicial y primaria), con la finalidad de contribuir a la creación de entornos escolares seguros y favorables para el aprendizaje.
Las personas interesadas deberán presentar su expediente entre el 12 y el 16 de enero en la mesa de partes de la UGEL correspondiente. Dicho expediente debe incluir copias de los documentos que acrediten los requisitos y criterios de evaluación, además de las declaraciones juradas (anexos 6, 7, 8, 9 y 12) debidamente firmadas y con huella dactilar.
Entre los requisitos generales se exige acreditar estudios superiores, contar con buen estado de salud física y mental y no superar los 70 años de edad al momento de postular. A ello se suman requisitos específicos según la modalidad y el nivel educativo de la plaza solicitada.
¿Cuáles son los criterios de evaluación?
La revisión de expedientes se basa en tres criterios objetivos: formación académica (hasta 30 puntos), formación continua (hasta 3 puntos) y experiencia laboral (hasta 65 puntos). Esta ponderación busca evaluar de manera transparente la preparación y el recorrido profesional de cada postulante, asegurando que quienes accedan a las plazas cuenten con las competencias necesarias para el acompañamiento y bienestar de los estudiantes.
Oportunidad para contribuir al sistema educativo
El ministro de Educación, Jorge Figueroa, convocó a profesionales y estudiantes de Educación a sumarse al proceso, resaltando el valor de su vocación en el desarrollo y bienestar de los escolares. “Con este proceso, el Minedu busca fortalecer la calidad del servicio educativo al promover la participación de profesionales comprometidos con el acompañamiento y bienestar de los estudiantes del país”, señaló Jorge Figueroa.
La convocatoria 2026 constituye un avance importante en la consolidación de un sistema educativo más inclusivo y transparente, donde la igualdad de oportunidades y la calidad del acompañamiento escolar ocupan un lugar central. Este proceso, abierto tanto a profesionales como a estudiantes avanzados, permitirá que miles de nuevos auxiliares se integren a la labor de construir ambientes educativos seguros y adecuados para el aprendizaje en todo el país.