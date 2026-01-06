ES OFICIAL | Minedu anuncia contratación de 9 mil auxiliares y profesionales para el año escolar 2026

El Ministerio de Educación informó que ya se inició el proceso de inscripción para la contratación de auxiliares de educación 2026 , una convocatoria destinada a sumar a más de nueve mil profesionales y estudiantes al sistema público.

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha el proceso de contratación de auxiliares de educación para el año escolar 2026, una convocatoria orientada a integrar a más de nueve mil profesionales y estudiantes de Educación al sistema educativo público.

El anuncio, difundido el 3 de enero de 2026, precisó que el periodo de inscripción se desarrollará del 12 al 16 de enero, brindando la oportunidad de postular a miles de personas interesadas en aportar al desarrollo integral de los escolares.

Nueva normativa para transparencia y eficiencia

A través de la Resolución Viceministerial N.° 158-2025-MINEDU, el sector aprobó una norma técnica destinada a reforzar la transparencia y la eficiencia del proceso de selección. Esta regulación incorpora criterios más claros y simplificados, acelera los procedimientos de contratación y suma mecanismos de verificación para evitar la participación de personas con sanciones o antecedentes incompatibles con la labor educativa. Asimismo, promueve la igualdad de oportunidades, garantizando un acceso más equitativo al empleo público en el ámbito educativo.

Perfil de los postulantes y requisitos

La convocatoria está dirigida a titulados y a estudiantes de la carrera de Educación que hayan culminado, como mínimo, el sexto ciclo. Los postulantes seleccionados podrán desempeñar funciones en instituciones públicas de Educación Básica Regular (inicial y secundaria) y de Educación Básica Especial (inicial y primaria), con la finalidad de contribuir a la creación de entornos escolares seguros y favorables para el aprendizaje.

Las personas interesadas deberán presentar su expediente entre el 12 y el 16 de enero en la mesa de partes de la UGEL correspondiente. Dicho expediente debe incluir copias de los documentos que acrediten los requisitos y criterios de evaluación, además de las declaraciones juradas (anexos 6, 7, 8, 9 y 12) debidamente firmadas y con huella dactilar.

Entre los requisitos generales se exige acreditar estudios superiores, contar con buen estado de salud física y mental y no superar los 70 años de edad al momento de postular. A ello se suman requisitos específicos según la modalidad y el nivel educativo de la plaza solicitada.

¿Cuáles son los criterios de evaluación?

La revisión de expedientes se basa en tres criterios objetivos: formación académica (hasta 30 puntos), formación continua (hasta 3 puntos) y experiencia laboral (hasta 65 puntos). Esta ponderación busca evaluar de manera transparente la preparación y el recorrido profesional de cada postulante, asegurando que quienes accedan a las plazas cuenten con las competencias necesarias para el acompañamiento y bienestar de los estudiantes.

Oportunidad para contribuir al sistema educativo

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, convocó a profesionales y estudiantes de Educación a sumarse al proceso, resaltando el valor de su vocación en el desarrollo y bienestar de los escolares. “Con este proceso, el Minedu busca fortalecer la calidad del servicio educativo al promover la participación de profesionales comprometidos con el acompañamiento y bienestar de los estudiantes del país”, señaló Jorge Figueroa.