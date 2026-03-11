Wapa.pe
Dólar sufre radical cambio en su valor tras contundentes declaraciones de Trump: ¿En cuánto está?

Karla Tarazona ADVIERTE a hija mayor de Domínguez con condiciones para permitirle volver a su casa: "Falta de respeto no acepto"

Karla Tarazona se pronunció sobre permitir que Camila Domínguez visite su hogar, asegurando que allí se respetan reglas fundamentales de convivencia y respeto mutuo.

    Karla Tarazona advierte a la hija de Domínguez | Composición: Wapa Captura de pantalla
    La conductora de televisión Karla Tarazona sorprendió al pronunciarse sobre la posibilidad de que Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, visite su casa. Durante su participación en el pódcast ‘Qué bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, la también locutora dejó clara su postura respecto a las reglas que se cumplen dentro de su hogar.

    wapa.pe

    Karla Tarazona fija condiciones para recibir a Camila Domínguez en su casa

    En la conversación, Karla Tarazona explicó que su casa siempre ha sido un espacio abierto para las personas cercanas; sin embargo, remarcó que dentro de su hogar existen normas que deben respetarse. La figura de televisión enfatizó que el respeto es un principio fundamental en la convivencia familiar.

    'La puerta de mi casa está abierta, siempre ha estado abierta, en general para todas las personas. Pero sí, como te digo, en mi casa hay reglas que cumplir. Faltas de respeto yo no acepto ni siquiera de mis hijos, y eso yo lo tengo clarísimo', comentó en un inicio.

    Asimismo, la pareja del cantante aclaró que su responsabilidad se limita a la crianza de sus propios hijos y a la dinámica que mantiene con ellos dentro del hogar. En ese sentido, señaló que cada familia maneja sus propias normas y formas de educar.

    'Yo tengo en mi casa mi forma de criar, tengo a mis hijos que ellos saben perfectamente cómo nos manejamos... y yo por eso sí te puedo responder; por lo demás ya no, ya escapa de mis manos', agregó.

    wapa.pe

    Karla Tarazona asegura que cada uno debe responder por lo que dice

    Karla Tarazona también dejó en claro que no le preocupa lo que la joven pueda decir sobre ella en el futuro. La figura televisiva sostuvo que cada persona debe asumir las consecuencias de sus palabras y acciones, especialmente cuando alcanza la mayoría de edad.

    En ese contexto, la presentadora remarcó que no siente temor frente a posibles declaraciones que puedan surgir más adelante. Según explicó, cuando una persona decide expresarse públicamente, también debe estar preparada para sustentar lo que afirma.

    'Y a los 18 años, uno mismo va a asumir las responsabilidades de sus actos y de sus acciones. Y cualquiera se puede sentar y hablar y decir lo que quiera decir, pero para hablar también hay que demostrar, porque es muy fácil hablar, pero pocos lo demuestran', sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

