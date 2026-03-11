Karla Tarazona se pronunció sobre permitir que Camila Domínguez visite su hogar, asegurando que allí se respetan reglas fundamentales de convivencia y respeto mutuo.

La conductora de televisión Karla Tarazona sorprendió al pronunciarse sobre la posibilidad de que Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, visite su casa. Durante su participación en el pódcast ‘Qué bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, la también locutora dejó clara su postura respecto a las reglas que se cumplen dentro de su hogar.

Karla Tarazona fija condiciones para recibir a Camila Domínguez en su casa

En la conversación, Karla Tarazona explicó que su casa siempre ha sido un espacio abierto para las personas cercanas; sin embargo, remarcó que dentro de su hogar existen normas que deben respetarse. La figura de televisión enfatizó que el respeto es un principio fundamental en la convivencia familiar.

'La puerta de mi casa está abierta, siempre ha estado abierta, en general para todas las personas. Pero sí, como te digo, en mi casa hay reglas que cumplir. Faltas de respeto yo no acepto ni siquiera de mis hijos, y eso yo lo tengo clarísimo', comentó en un inicio.

Asimismo, la pareja del cantante aclaró que su responsabilidad se limita a la crianza de sus propios hijos y a la dinámica que mantiene con ellos dentro del hogar. En ese sentido, señaló que cada familia maneja sus propias normas y formas de educar.

'Yo tengo en mi casa mi forma de criar, tengo a mis hijos que ellos saben perfectamente cómo nos manejamos... y yo por eso sí te puedo responder; por lo demás ya no, ya escapa de mis manos', agregó.

Karla Tarazona asegura que cada uno debe responder por lo que dice

Karla Tarazona también dejó en claro que no le preocupa lo que la joven pueda decir sobre ella en el futuro. La figura televisiva sostuvo que cada persona debe asumir las consecuencias de sus palabras y acciones, especialmente cuando alcanza la mayoría de edad.

En ese contexto, la presentadora remarcó que no siente temor frente a posibles declaraciones que puedan surgir más adelante. Según explicó, cuando una persona decide expresarse públicamente, también debe estar preparada para sustentar lo que afirma.