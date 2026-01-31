La conductora Karla Tarazona anunció que será mamá otra vez con Christian Domínguez y generó revuelo al revelar que inició un tratamiento médico para lograrlo. Su decisión se dio luego de ser internada en una clínica de fertilidad. El anuncio no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Karla Tarazona revela su decisión de ser mamá otra vez tras someterse a tratamiento de fertilidad

Karla Tarazona volvió a acaparar titulares luego de confirmarse que fue internada en una clínica especializada en fertilidad, un hecho que reavivó los rumores sobre la posibilidad de ampliar su familia junto a Christian Domínguez. La conductora sorprendió al confirmar que el procedimiento médico al que se sometió está directamente relacionado con su deseo de convertirse nuevamente en madre.

Durante una reciente emisión del programa ‘Préndete’, la también locutora se enlazó en vivo desde el centro médico para contar detalles del proceso que decidió iniciar. Tarazona explicó que optó por congelar sus óvulos como una alternativa para planificar un futuro embarazo y, además, aumentar las probabilidades de cumplir su deseo de tener una hija. Incluso, el especialista que la atendió brindó mayores precisiones sobre el procedimiento y el tiempo estimado para lograr la gestación.

"(¿Cuándo puede quedar en gestación?) Eso dependerá de la pareja cuando decida hacer el embrión, el señor tiene que traer su esperma, lo juntamos con los óvulos y se forma el embrión durante cinco días. Después se hace una biopsia al embrión para ver su composición cromosómica", explicó el médico ante cámaras.

Por su parte, Karla no ocultó su emoción, pero también compartió sus temores relacionados con la edad y la llegada de la menopausia, un tema que la llevó a tomar esta decisión médica a tiempo.

"Estoy contenta porque se ha logrado sacar bastantes óvulos. Justo le preguntaba al doctor porque voy a cumplir 43, en la etapa de la menopausia... Le pregunté si podía salir embarazada y me dijo que, al congelar mis óvulos, así me de la menopausia también existe la posibilidad de tener un bebé... Antes de los 50 porque ya no me va a decir mamá, me va decir abuela", expresó, generando gran impacto entre los televidentes.

Karla Tarazona revela que planea ampliar su familia y volver a convertirse en mamá

Karla Tarazona volvió a generar titulares tras pronunciarse sobre los rumores que la vinculan con un tratamiento de fertilidad. La conductora decidió aclarar la situación en una entrevista con Trome, donde habló abiertamente sobre sus planes personales y la posibilidad de sumar un nuevo integrante a su familia.

Luego de ser vista en un centro médico especializado, Tarazona explicó que se trata de una decisión pensada a largo plazo y tomada con total calma. La figura televisiva resaltó que este proceso no responde a la improvisación, sino a una planificación consciente junto a su pareja y bajo supervisión profesional.