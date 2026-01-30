Tras aparecer en una clínica de fertilidad, se reveló una inédita fotografía junto a Christian Domínguez y Karla Tarazona.

Difunden foto JAMÁS REVELADA de la “HIJA” de Christian Domínguez y Karla Tarazona tras asistir a clínica de fertilidad | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Christian Domínguez y Karla Tarazona conmovieron a sus seguidores al dejarse ver en una clínica especializada en fertilidad como parte de sus planes para agrandar la familia. La pareja confirmó que la conductora ya logró congelar 11 óvulos, dando así el primer gran paso para convertirse nuevamente en madre y cumplir el sueño de tener a su primera hija juntos.

Revelan imagen inédita de cómo sería la ‘hija’ de Christian Domínguez y Karla Tarazona

La animadora compartió su emoción al contar que el tratamiento fue un éxito y que los resultados superaron todas sus expectativas. Desde hace semanas, ambos venían generando expectativa en redes, hasta que finalmente revelaron este importante avance en su relación.

Durante el proceso, Karla destacó el apoyo incondicional del cantante, agradeciéndole públicamente por acompañarla en cada etapa y darle fuerzas mientras se sometía al procedimiento en la clínica.

La emoción no terminó ahí. La pareja mostró una ecografía en la que se observan los once óvulos que, según ellos, muy pronto se convertirán en su “princesa”. El momento fue aún más especial en el programa Préndete, donde el equipo los sorprendió con una imagen creada con Inteligencia Artificial que simula cómo podría lucir su bebé cuando crezca.

Ambos se mostraron ilusionados al ver la recreación. Según comentaron, su hija heredaría los ojos de Christian y la estatura de Karla, lo que desató sonrisas y emoción en el set.

En una transmisión en vivo, Tarazona confesó que al inicio sintió temor por su edad, ya que está próxima a cumplir 43 años, pero celebró el resultado positivo del tratamiento:

“Estoy súper contenta, al principio nerviosa, pero contenta porque se ha logrado sacar bastantes óvulos porque ya saben que voy a cumplir 43 y estoy cerca de la menopausia”.