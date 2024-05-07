Wapa.pe
El cantante Christian Domínguez disipó dudas sobre la razón por la que antes no tenía un estrecho acercamiento con la madre de su segundo hijo.

    ¿Pamela Franco no quería que Christian Domínguez tuviese un acercamiento con Karla Tarazona? En 2024, después del escándalo con la cantante, Christian Domínguez regresó a la TV, en esta ocasión de la mano de Panamericana TV. El cantante se convirtió en el nuevo conductor de ‘Préndete’, inesperada coincidencia, pues este era el magazine donde también trabajaba su entonces expareja Karla Tarazona.

    Durante ese tiempo, Karla Tarazona y Christian Domínguez se habían visto envueltos en rumores de un supuesto acercamiento entre ellos, especulándose que estarían a un paso de la reconciliación, algo que ocurrió más temprano que tarde. Sin embargo, el cumbiambero respondió la verdadera razón por la que se acercaron. ¿Qué pasó?

    wapa.pe

    ¿Pamela Franco no dejaba que Christian Domínguez se acercara a Karla Tarazona?

    Christian Domínguez fue consultado sobre la razón por la que ahora compartía más tiempo con Karla Tarazona y por qué se rumoraba que estos podrían reconciliarse. El líder de la Gran Orquesta Internacional dejó entrever que la razón por la que ahora comparten mucho más, es porque tenían ‘respeto’ hacia sus parejas.

    Nuestra forma de tratarnos nunca cambió, como siempre mencionamos, hubo un tiempo en que, por un tema de respeto a las parejas de cada uno, obviamente era un poco más aislado, pero mi forma de tratarme con ella o el buen trato siempre, respondió de forma tajante.

    Según el exconductor de ‘América Hoy’, estaba distanciado de Karla por ‘respeto’ a la pareja ¿A Pamela Franco no le gustaba? Como se recuerda, su relación con Pamela Franco llegó a su final luego de que Magaly Medina emitiera un ampay del cumbiambero con otra mujer en su camioneta.

    Antes de su ruptura con Christian, Pamela Franco admitió que aprobaba el tipo de vínculo que tenía Karla con el artista, pues lo importante era llevarse bien por el hijo que tienen en común.

    “Me parece bastante maduro de parte de ambos. De todo corazón te digo que es muy bueno. Además, los hijos son lo más importante que tenemos y lo que importa es que ellos sean felices (…) yo soy la primera en felicitar que ellos se lleven bien por el hijo que tienen. Soy madre y antes de serlo también he tenido un pensamiento claro, los niños son lo primero”, comentó en conversación con El Popular.

    wapa.pe

    Karla Tarazona celebra la congelación de 11 óvulos con el respaldo de Christian Domínguez

    Karla Tarazona compartió una noticia que la llena de ilusión: culminó con éxito un tratamiento de fertilidad y logró preservar 11 óvulos en una clínica especializada. Durante todo el proceso, la conductora estuvo acompañada por Christian Domínguez, quien no se despegó de su lado.

    Mediante sus plataformas digitales, la figura televisiva destacó el apoyo constante de su pareja y le dedicó un emotivo mensaje. “Gracias por ser mi soporte, te amo. Por estar conmigo en los momentos más difíciles. Llegó el día”, escribió, dejando ver lo importante que fue su compañía en esta etapa.

    Más tarde, ya en su espacio televisivo, se conectaron en vivo desde ‘Préndete’ y Tarazona expresó su alegría por haber alcanzado esta meta personal, pensando en su deseo de convertirse en madre en el futuro.

    “Estoy súper contenta, al principio nerviosa, pero contenta porque se ha logrado sacar bastantes óvulos porque ya saben que voy a cumplir 43 y estoy cerca de la menopausia”, comentó, visiblemente emocionada por el resultado del procedimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;