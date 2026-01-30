El fallo obliga a Melissa Klug a pagar US$300 mil a Jefferson Farfán por romper el acuerdo que le prohibía hablar sobre su expareja.

Melissa Klug arranca el 2026 envuelta en complicaciones personales y legales. Tras la polémica que rodeó a su hija Samahara Lobatón, ahora enfrenta un revés judicial que impacta directamente su bolsillo. En el programa Amor y Fuego revelaron que perdió en última instancia el proceso contra Jefferson Farfán por incumplir un acuerdo de confidencialidad, por lo que deberá pagarle US$300.000 como penalidad establecida previamente.

Melissa Klug pierde juicio con Jefferson Farfán

El periodista Rodrigo González contó que la ‘Blanca de Chucuito’ perdió el proceso en última instancia frente al padre de sus hijos. Según explicó el conductor: “Como ella firmó un contrato de confidencialidad y lo ha viol***, esa es la cifra que habían acordado en el caso de transgredirlo”, comentó en vivo.

De acuerdo con lo señalado en Amor y Fuego, Jefferson Farfán demandó a Melissa Klug por incumplir el acuerdo de confidencialidad que ambos suscribieron y que le prohibía hablar sobre su relación pasada. Aunque la empresaria cayó en una etapa anterior del juicio, optó por apelar; no obstante, el fallo definitivo volvió a darle la razón a la ‘Foquita’.

Durante la emisión, Rodrigo González también leyó un fragmento de la resolución: “Se dispone, a requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de… ¡300.000 dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa... hay que tener cuidado con lo que uno firma”.

Melissa Klug explicó por qué firmó confidencialidad

La ‘Blanca de Chucuito’ se refirió a este asunto cuando estuvo como invitada en el programa Esta noche con la Chola Chabuca, en agosto de 2025. Durante esa conversación, detalló las razones que la llevaron a aceptar la cláusula de confidencialidad y explicó por qué decidió continuar el proceso en una segunda instancia.