Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Melissa Klug pierde el juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle 300 mil dólares por incumplir acuerdo

El fallo obliga a Melissa Klug a pagar US$300 mil a Jefferson Farfán por romper el acuerdo que le prohibía hablar sobre su expareja.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug pierde el juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle 300 mil dólares por incumplir acuerdo
    Melissa Klug pierde juicio en última instancia y deberá pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán. | Composición Wapa
    Melissa Klug pierde el juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle 300 mil dólares por incumplir acuerdo

    Melissa Klug arranca el 2026 envuelta en complicaciones personales y legales. Tras la polémica que rodeó a su hija Samahara Lobatón, ahora enfrenta un revés judicial que impacta directamente su bolsillo. En el programa Amor y Fuego revelaron que perdió en última instancia el proceso contra Jefferson Farfán por incumplir un acuerdo de confidencialidad, por lo que deberá pagarle US$300.000 como penalidad establecida previamente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Allison Pastor denuncia fuerte robo de 5 costosas prendas valorizadas en más de S/ 3.000

    Melissa Klug pierde juicio con Jefferson Farfán

    El periodista Rodrigo González contó que la ‘Blanca de Chucuito’ perdió el proceso en última instancia frente al padre de sus hijos. Según explicó el conductor: “Como ella firmó un contrato de confidencialidad y lo ha viol***, esa es la cifra que habían acordado en el caso de transgredirlo”, comentó en vivo.

    De acuerdo con lo señalado en Amor y Fuego, Jefferson Farfán demandó a Melissa Klug por incumplir el acuerdo de confidencialidad que ambos suscribieron y que le prohibía hablar sobre su relación pasada. Aunque la empresaria cayó en una etapa anterior del juicio, optó por apelar; no obstante, el fallo definitivo volvió a darle la razón a la ‘Foquita’.

    Durante la emisión, Rodrigo González también leyó un fragmento de la resolución: “Se dispone, a requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de… ¡300.000 dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa... hay que tener cuidado con lo que uno firma”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Laura Huarcayo se equivoca en vivo y CONFUNDE a Pamela López con Pamela Franco

    Melissa Klug explicó por qué firmó confidencialidad

    La ‘Blanca de Chucuito’ se refirió a este asunto cuando estuvo como invitada en el programa Esta noche con la Chola Chabuca, en agosto de 2025. Durante esa conversación, detalló las razones que la llevaron a aceptar la cláusula de confidencialidad y explicó por qué decidió continuar el proceso en una segunda instancia.

    “Los jueces creo que no han tomado mucha atención, han estado un poco flojos al leer, porque si bien es cierto yo firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Obviamente, había muchas cosas, muchos daños del pasado que yo no podía decir en televisión”, expresó la expareja de Jesús Barco.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug pierde el juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle 300 mil dólares por incumplir acuerdo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug pierde el juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle 300 mil dólares por incumplir acuerdo

    Katia Condos aparece con popular actor en medio de complejo diagnóstico de Federico Salazar

    Futbolistas involucrados con Pamela López se pronuncian en medio de declaraciones de Christian Cueva

    Allison Pastor denuncia fuerte robo de 5 costosas prendas valorizadas en más de S/ 3.000

    Revelan video de Bryan Torres en casa de Samahara Lobatón tras la denuncia de Melissa Klug

    Lo más vistos en Farándula

    Carlos Zambrano rompe su silencio y expone reacción de su familia tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "El apoyo..."

    Natalia Málaga recibe sentencia tras rayar el carro de la nuera de Eva Ayllón

    ¡INDIGNADA! Nelly Rossinelli revela que vivió pésima experiencia en playa exclusiva: “Mi familia no es bienvenida”

    Laura Huarcayo se equivoca en vivo y CONFUNDE a Pamela López con Pamela Franco

    Pedro Aquino sorprende al reaparecer en impensada imagen con su esposa tras denuncia que involucra a Zambrano, Trauco y Peña: "Más unidos que nunca"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;