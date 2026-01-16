Pamela López llegó al programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ y dio detalles del sueldo de su expareja y padre de sus hijos, Christian Cueva.

La influencer Pamela López acudió al programa Amor y Fuego acompañada de su abogado, Gino Zamora, para hablar sobre los procesos legales que mantiene con su aún esposo, Christian Cueva. Durante la entrevista, la trujillana reveló que le propuso al futbolista una pensión mensual de S/ 64.000 destinada a cubrir los gastos de los tres hijos que tienen en común.

No obstante, el diálogo tomó un giro distinto cuando se abordó el tema de los ingresos actuales del deportista, quien hoy milita en el club Juan Pablo II. Tanto los conductores del espacio como el abogado de López reconocieron que no manejaban cifras exactas sobre el salario que Cueva percibe actualmente en el fútbol peruano.

Fue entonces cuando Gigi Mitre recordó que el mediocampista había jugado en Arabia Saudita, una liga conocida por ofrecer contratos millonarios. Ante ello, Pamela López sorprendió al revelar que su esposo habría recibido un sueldo mensual de 100 mil dólares y que firmó un contrato por tres años, información que dejó atónito a Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’, quien reaccionó en vivo: “¿Cómo es posible que le deba plata a tu mamá con lo que ganó?”.

Pamela López asegura que Christian Cueva ganaba 100 mil dólares al mes en Arabia Saudita

Tras escuchar la revelación, ‘Peluchín’ no ocultó su asombro y realizó un cálculo rápido sobre las ganancias del futbolista. “Tres millones 600 mil se llevó en esos tres años”, expresó el conductor, visiblemente impactado.

De inmediato, Gigi Mitre cuestionó que, pese a haber percibido una suma tan elevada, Cueva no habría cancelado un préstamo que mantendría con la madre de Pamela López. Esto generó nuevamente la indignación de Gonzales: “¿Cómo es posible que gane en tres años más de tres millones y le deba plata a tu mamá?”.

Ante los cuestionamientos, Pamela López explicó cuál fue la justificación que su esposo le dio en ese momento. “Él decía que su dinero estaba estancado, que no le pagaban, que bla bla bla. Pero es supuestamente, no lo sabemos”, comentó. Sin embargo, los conductores del programa se mostraron escépticos ante dicha versión, considerando poco creíble que un futbolista juegue durante meses sin recibir su salario.

¿Cuánto dinero le debería Christian Cueva a la madre de Pamela López?

Según relató la influencer, cuando Cueva atravesaba un periodo económico complicado, le solicitó a su madre un préstamo de S/ 80.000, comprometiéndose a devolver el monto junto con los intereses correspondientes.