Pamela López rompe su silencio y detalla la solicitud de pensión de S/64 mil a Cueva. Señala que esta cantidad es el resultado de un análisis de gastos para sus tres hijos.

Pamela López decidió romper su silencio y explicar públicamente por qué solicitó una pensión de S/64 mil a Christian Cueva. La cifra, que generó una ola de críticas en redes sociales, respondería a un análisis real de los gastos que implica la crianza de sus tres hijos. La trujillana aseguró que no se trata de una exigencia caprichosa, sino de un proceso legal basado en su actual estilo de vida. Además, cuestionó las comparaciones y juicios emitidos sin conocer el contexto completo.

Pamela López explica el pedido de pensión y responde a las críticas

Pamela López salió al frente para aclarar el motivo por el que solicitó una pensión de S/64 mil a Christian Cueva, cifra que generó una ola de cuestionamientos en redes sociales. Lejos de tratarse de un capricho, la trujillana explicó que el monto responde a una evaluación detallada de los gastos reales que implica la crianza de sus tres hijos, quienes, según indicó, mantienen un estilo de vida que ambos padres han construido con su trabajo.

Durante la entrevista, López recalcó que cada familia vive una situación económica distinta y que las comparaciones suelen ser injustas cuando no se conoce el contexto completo. En ese sentido, subrayó que tanto ella como el futbolista aportan y trabajan, pero que las condiciones de cada hogar varían considerablemente.

“Primero para empezar, tu condición no es igual que la mía, la mía no es igual a la de Pepito y así sucesivamente. Nuestras condiciones y realidades son distintas entre todos”.

Pamela López hace aclaratoria

La aún esposa de Christian Cueva precisó que el monto solicitado no es una cifra definitiva, sino una base sobre la cual las entidades correspondientes realizan la evaluación final. Para ello, su defensa presentó un cuadro detallado que incluye educación, alimentación y otros gastos fijos de los menores.

“Yo tengo 3 menores hijos que aún están pequeños. El monto se fija en la base alta, con base en ese monto, las entidades pertinentes deciden y te aterrizan una cifra. Nosotros presentamos un cuadro de gastos, colegios y todo lo que conlleva los gastos. Esa es la realidad, esa es mi realidad”, sostuvo.

Finalmente, Pamela López cuestionó que se haya interpretado el pedido como una exigencia directa de ese monto y comparó la cifra con la propuesta de S/12 mil, la cual aseguró resulta insuficiente frente a los gastos actuales.