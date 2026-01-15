Gisela Valcárcel confirma su regreso a la televisión con un nuevo reality de baile, que se emitirá los sábados por Panamericana Televisión.

El regreso más esperado de la televisión ya es una realidad. Gisela Valcárcel confirmó que retomará la conducción con un reality de baile que buscará conquistar las noches de los sábados. El anuncio se realizó durante la presentación oficial de la parrilla 2026 de GV Producciones, donde se revelaron ambiciosos proyectos. La noticia generó gran expectativa entre figuras del medio y el público, que pedía su retorno desde hace años.

Gisela Valcárcel vuelve a la conducción y confirma reality de baile para los sábados

La noche del miércoles 14 de enero, GV Producciones presentó su ambiciosa parrilla televisiva para el 2026 durante una exclusiva preventa que reunió a figuras del medio. Aunque se anunciaron varios proyectos, como el nuevo magazine que estará a cargo de Maju Mantilla y Ethel Pozo, la atención se la llevó Gisela Valcárcel al confirmar su esperado retorno a la conducción con un formato que marcó época en la televisión peruana: el reality de baile.

Visiblemente emocionada y ovacionada por los asistentes, la popular ‘Señito’ adelantó que su regreso no será uno cualquiera, sino apostando por el entretenimiento familiar de fin de semana. “Haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar”, expresó con entusiasmo, dejando en claro que el espíritu festivo será el sello del programa.

Durante su intervención, Valcárcel también reveló que su retorno a la pantalla será a través de Panamericana Televisión, recordando el cariño del público que pedía su vuelta. “Retorno a la televisión vía Panamericana y este año haremos bailar a la gente porque las personas me llamaban y me decían Gisela ya estoy sola, ¡vuelve!”, comentó antes de proyectar un video que repasó el impacto y los logros de El gran show en América TV.

Para cerrar la noche, brindó emocionada y sentenció: “Que la fiesta empiece, en este caso para mí”. Aunque ya se confirmó que el reality se emitirá los sábados por la noche, aún no se ha revelado la fecha de estreno ni quién acompañará a la conductora en la coanimación.

Maju Mantilla vuelve a la pantalla y se suma a GV Producciones con nuevo magazine

La preventa de GV Producciones dejó varias sorpresas, pero una de las más comentadas fue la reaparición de Maju Mantilla en la televisión. La exMiss Perú fue presentada oficialmente como parte del equipo en un evento encabezado por Gisela Valcárcel, quien no ocultó su entusiasmo al anunciar su incorporación, acompañada en el escenario por su hija Ethel Pozo.

Con palabras que arrancaron aplausos del público, la ‘Señito’ destacó el carisma y la vigencia de la conductora. “Viene con ganas de enchancharse con el público y estar en el sitio que nadie le puede quitar, Maju Mantilla”, expresó Gisela al darle la bienvenida, marcando uno de los momentos más celebrados de la noche.

Durante la presentación se confirmó que Maju Mantilla será la nueva figura de un magazine vespertino que conducirá junto a Ethel Pozo, espacio que, según trascendió, ocuparía el horario que dejó Todo se filtra. Al tomar la palabra, la conductora agradeció el recibimiento: “Muchas gracias Gisela por esta linda presentación, gracias Ethel. Muy buenas noches”, dijo emocionada frente a los asistentes.