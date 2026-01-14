Maju Mantilla decidió retirarse del programa matutino en Latina en medio de la polémica de su separación con Gustavo Salcedo, padre de sus hijos.

Tras permanecer un largo tiempo fuera de la televisión, la productora liderada por Gisela Valcárcel llamó la atención al confirmar el retorno de Maju Mantilla a Panamericana Televisión. La ex Miss Mundo volverá a la conducción al lado de Ethel Pozo en un nuevo espacio tipo magazine, consolidando así una propuesta fresca dentro de la parrilla del canal.

GV Producciones revela cuáles son nuevos rostros y programas

La casa productora dio a conocer su nueva línea de contenidos tanto para televisión como para plataformas digitales, incorporando formatos inéditos y la presencia de reconocidas figuras como Ethel Pozo, Maju Mantilla, Reymond Manco, Fiorella Retiz, entre otros rostros que encabezarán esta renovada etapa.

En ese marco, GV Producciones convocó a anunciantes, socios estratégicos y representantes de distintos medios a un evento privado, donde oficializó el lanzamiento de sus próximos programas que se transmitirán por Panamericana Televisión y, además, presentó sus producciones originales para la plataforma GV Play, marcando un nuevo impulso en su propuesta audiovisual.

Estas son las nuevas apuestas en televisión (Panamericana Televisión)

GV Producciones anunció sus principales estrenos para la pantalla chica:

Doctores de Guardia, un formato cercano y humano que lleva la salud a los hogares de manera clara y accesible, conducido por el doctor Sebastián Arrieta.

un formato cercano y humano que lleva la salud a los hogares de manera clara y accesible, conducido por el doctor Sebastián Arrieta. El Magazine, un espacio de entretenimiento y compañía que se emitirá por las tardes, conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla, quienes se convierten en la nueva dupla del programa.

un espacio de entretenimiento y compañía que se emitirá por las tardes, conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla, quienes se convierten en la nueva dupla del programa. El gran show de los sábados, la gran apuesta de entretenimiento de los fines de semana, encabezada por Gisela Valcárcel, con el objetivo de reunir a la familia y devolverle al prime time la emoción de los grandes formatos.