ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Brunella Horna y Richard Acuña se separarían este 2026 por posible INFIDELIDAD, según vidente

La vidente advirtió señales de alerta sobre una infidelidad podrían llevar a Brunella Horna y Richard Acuña a una separación tras intentar salvar su matrimonio.

    Brunella Horna y Richard Acuña estarían en problemas este 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    El matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña vuelve a estar en el centro de la atención tras una nueva predicción que genera preocupación. Una lectura de tarot hecha por Soralla de los Ángeles, la misma vidente que adivinó la caída de Nicolás Maduro, advirtió que el 2026 podría convertirse en un año clave para la pareja ante una posible infidelidad o ampay.

    Vidente advierte infidelidad en la relación de Brunella Horna y Richard Acuña

    Las cartas no serían alentadoras para el futuro sentimental de Brunella Horna y Richard Acuña. La tarotista Soralla de los Ángeles aseguró que el 2026 marcaría un periodo decisivo para el matrimonio, ya que sus lecturas apuntan a conflictos profundos que podrían terminar en una ruptura, motivada por una posible traición.

    Según explicó la vidente, aunque la pareja intentaría mantenerse unida y superar los desacuerdos propios de toda relación, aparecerían señales de alerta que no deberían ser ignoradas. En su interpretación, una energía negativa vinculada a la tentación y los engaños pondría a prueba la estabilidad del vínculo, abriendo la puerta a una separación tras un nuevo intento por salvar el matrimonio.

    "¿Esta parejita va a continuar? (Las cartas) me indican que sí, hay problemas como en toda relación. El arcano del diablo indica que hay que tener cuidado, Brunella. Sale acá un ampay o una posible infidelidad. Mucho cuidado, ¿ah? Pero a veces estas parejas se quiebran a mitad de camino. Posible infidelidad de tu pareja, pero continúan juntos... Marca una separación, una ruptura así que después de haberle dado una oportunidad, posiblemente terminen separados este año 2026", expresó la vidente.

    Brunella Horna celebra su tercer aniversario de matrimonio con emotivo mensaje a Richard Acuña

    El amor entre Brunella Horna y Richard Acuña volvió a hacerse público en una fecha muy especial para ambos. La pareja conmemoró tres años de matrimonio y lo celebró compartiendo mensajes cargados de emoción, reafirmando el vínculo que los une desde que decidieron formar una familia juntos.

    A través de sus redes sociales, la exfigura televisiva recordó uno de los días más importantes de su vida y dedicó sentidas palabras al padre de su hijo, despertando reacciones positivas entre sus seguidores. La publicación estuvo acompañada de una imagen de su boda, que rápidamente generó comentarios de cariño y felicitaciones.

    “3 años del día más insuperable de mi vida. Fue un día mágico, lleno de amor y más que especial, rodeado de nuestra familia y amigos. Feliz aniversario amor Richard Acuña”, escribió Brunella en su cuenta de Instagram.

    La modelo no dudó en reforzar su mensaje destacando la complicidad y admiración que siente por su esposo. “Mi compañero, confidente y amigo, te admiro cada día más, te amo”, agregó, dejando en claro que su relación atraviesa un momento sólido y lleno de afecto.

