ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

El representante legal de Pamela López asombró al “cuadrarla” EN VIVO cuando se encontraba hablando de Pamela Franco. 

    Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja "helada"
    Abogado de Pamela López la FRENA en seco EN VIVO tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”: | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

    Pamela López protagonizó un tenso momento durante su participación en vivo en Amor y Fuego, cuando fue consultada sobre si sus hijos habían mostrado interés en conocer o compartir tiempo con Pamela Franco durante las salidas que realizan con Christian Cueva. La animadora reaccionó con evidente molestia y respondió de forma contundente, utilizando expresiones duras dirigidas a la cantante. La situación obligó a que su abogado interviniera de inmediato para detenerla.

    Durante la entrevista, López descartó tajantemente que sus hijos hayan tenido algún tipo de acercamiento con Pamela Franco, precisando además que Christian Cueva no los ve desde antes de las celebraciones navideñas. Según explicó, los menores no se sienten cómodos ni siquiera con su propio padre, aunque hacen el intento de mantener el vínculo pese a las constantes decepciones.

    No obstante, la entrevistada fue más allá y utilizó un calificativo ofensivo para referirse a la cumbiambera, lo que encendió las alertas en el set. Su abogado, Gino Zamora, reaccionó de inmediato haciendo gestos para que se detuviera, consciente de que ese comentario podría traerle consecuencias legales, especialmente por los antecedentes de conflictos jurídicos entre ambas partes.

    PUEDES LEER: Cueva intenta conciliar con Pamela López ofreciéndole una casa y carro, pero ella rechaza su oferta y aclara: "Son 8 inmuebles"

    “No, no quieren verla. Ni siquiera quieren ver a su papá, menos a ella… a la pinocha. Ay, perdón, se me escapó”, dijo López, quedando sorprendida al notar la incomodidad de su defensa legal, quien negaba con la cabeza visiblemente preocupado.

    Tras el incómodo episodio, Pamela López intentó corregirse, aunque continuó refiriéndose a Pamela Franco con otros términos polémicos. Incluso recordó la carta notarial que recibió tiempo atrás y aseguró que esta fue respondida de manera firme junto a su equipo legal. “Ya, la clandestina… la amante, usando el término correcto. Nos mandó carta notarial, pero respondimos clarito con la doctora Sasieta”, expresó entre risas.

    Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

