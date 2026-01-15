Abogado de Pamela López la FRENA en seco EN VIVO tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”: | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Pamela López protagonizó un tenso momento durante su participación en vivo en Amor y Fuego, cuando fue consultada sobre si sus hijos habían mostrado interés en conocer o compartir tiempo con Pamela Franco durante las salidas que realizan con Christian Cueva. La animadora reaccionó con evidente molestia y respondió de forma contundente, utilizando expresiones duras dirigidas a la cantante. La situación obligó a que su abogado interviniera de inmediato para detenerla.

Durante la entrevista, López descartó tajantemente que sus hijos hayan tenido algún tipo de acercamiento con Pamela Franco, precisando además que Christian Cueva no los ve desde antes de las celebraciones navideñas. Según explicó, los menores no se sienten cómodos ni siquiera con su propio padre, aunque hacen el intento de mantener el vínculo pese a las constantes decepciones.

No obstante, la entrevistada fue más allá y utilizó un calificativo ofensivo para referirse a la cumbiambera, lo que encendió las alertas en el set. Su abogado, Gino Zamora, reaccionó de inmediato haciendo gestos para que se detuviera, consciente de que ese comentario podría traerle consecuencias legales, especialmente por los antecedentes de conflictos jurídicos entre ambas partes.

“No, no quieren verla. Ni siquiera quieren ver a su papá, menos a ella… a la pinocha. Ay, perdón, se me escapó”, dijo López, quedando sorprendida al notar la incomodidad de su defensa legal, quien negaba con la cabeza visiblemente preocupado.