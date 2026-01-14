Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

¡Poder Judicial rechaza demanda! Christian Cueva pierde 'BATALLA' y no logra divorciarse de Pamela López

Poder Judicial declara inadmisible la demanda de divorcio de Christian Cueva contra Pamela López y revela qué falta para que puedan separarse legalmente.

    El proceso de divorcio entre Christian Cueva y Pamela López acaba de enfrentar un serio revés legal. El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda presentada por el futbolista, lo que impide —por ahora— que el trámite avance y retrasa cualquier intento de disolución del vínculo matrimonial. Aunque el camino no está completamente cerrado, la decisión judicial obliga a replantear la estrategia legal del deportista.

    De acuerdo con la resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima, el pedido no cumplía con los requisitos formales exigidos por la ley, principalmente por la falta de sustento individualizado de las causales invocadas. Este escenario abre dos opciones claras: corregir la demanda o apostar por una conciliación, siempre que ambas partes estén dispuestas.

    Poder Judicial frena demanda de divorcio presentada por Christian Cueva

    El último 22 de diciembre de 2025, el Poder Judicial declaró inadmisible la demanda de divorcio por causal interpuesta por Christian Cueva contra Pamela López. Según el documento oficial, el futbolista no logró acreditar adecuadamente los motivos expuestos para solicitar la separación legal.

    En su escrito, Cueva argumentó conducta deshonrosa, violencia familiar e imposibilidad de hacer vida en común; sin embargo, la autoridad judicial observó que las pruebas presentadas no eran suficientes ni estaban debidamente desarrolladas.
    “Debe precisar por separado, los fundamentos de hecho que cada causal de divorcio que se invoca, indicando en qué consiste cada una y la fecha de la ocurrencia de los mismos”, señala el documento judicial.

    Ante esta situación, el deportista deberá “subsanar los defectos anotados” y presentar nuevamente su solicitud si desea que el proceso continúe por la vía judicial. De no hacerlo, el expediente no avanzará y el divorcio quedará paralizado.

    Documento del Poder Judicial. Fuente: Infobae
    Documento del Poder Judicial. Fuente: Infobae

    La conciliación, la vía más rápida… pero con condiciones

    Mientras la demanda permanece observada, la alternativa más inmediata para concretar el divorcio sería una conciliación de mutuo acuerdo. No obstante, esta opción no depende únicamente de la voluntad de Christian Cueva.

    El abogado de Pamela López, Gino Zamora, fue claro al señalar que su patrocinada no firmará ningún acuerdo si no se establecen previamente condiciones claras respecto a la pensión de alimentos para sus hijos y la separación de bienes. Según explicó, sin un consenso en estos puntos, el proceso podría extenderse por años.

    El letrado advirtió que, en ausencia de conciliación, el divorcio podría demorar hasta cinco años en resolverse por la vía judicial, debido a los plazos y etapas que exige un proceso contencioso.

    Por ahora, el futuro legal de la relación entre Christian Cueva y Pamela López queda en suspenso, condicionado a una eventual reformulación de la demanda o a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

