Pamela López y Christian Cueva atraviesan una tensa disputa legal por la repartición de bienes en medio de su proceso de divorcio, situación que podría retrasar su separación definitiva ante la ley. El conflicto se intensificó luego de que la animadora de eventos rechazara quedarse únicamente con una vivienda y un vehículo adquiridos durante el matrimonio, ya que estaría decidida a reclamar otros inmuebles obtenidos durante los años de convivencia. No obstante, esta intención se vería seriamente complicada por un error legal que ambos habrían cometido, tal como lo explicó su propio abogado, Gino Zamora.

Pamela López no podría reclamar los bienes de Christian Cueva por un fallo en su convivencia

Pamela López volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras negarse a aceptar los bienes que Christian Cueva le ofreció como parte de la disolución matrimonial. La influencer tendría conocimiento de que el futbolista posee alrededor de ocho propiedades adicionales y sostiene que contribuyó económicamente en al menos dos de ellas.

Sin embargo, pese a que su relación fue pública durante años e incluso formaron una familia antes de casarse, su defensa legal reconoció que existe una gran desventaja para sustentar ese reclamo. El principal problema radica en que la pareja nunca formalizó legalmente su convivencia, por lo que esta no sería reconocida jurídicamente.

“En el tema de convivencia, esta debe ser declarada formalmente. Ellos han vivido juntos, sí, pero de manera informal”, explicó el abogado de Pamela López en declaraciones al programa Arriba Mi Gente, al ser consultado sobre si ella tendría derecho a esos bienes.

Aun así, López estaría decidida a demostrar que realizó aportes económicos directos en algunas propiedades, con el objetivo de ser reconocida como copropietaria. “Pamela me ha indicado que existen inmuebles donde ella habría invertido dinero y lo que busca es figurar legalmente. Se trataría de dos o tres propiedades más”, precisó Zamora.

Cabe recordar que meses atrás, la animadora denunció que Christian Cueva se quedó con un departamento que originalmente estaba destinado para su hija mayor. Según relató, su familia habría contribuido con la cuota inicial y facilitado el pago como un gesto de apoyo al futbolista, quien finalmente registró el inmueble únicamente a su nombre.