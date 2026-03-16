¡AMPAY! Conocido conductor de TV es captado entre abrazos y besos con misteriosa mujer: ¿De quién se trata?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Lo captaron! El espectáculo peruano vuelve a sorprender y, en cuestión de horas, un programa de streaming mostrará imágenes de un conocido conductor de televisión muy cariñoso con una misteriosa mujer.
La breve promoción ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los internautas no paran de especular y hacer apuestas sobre quién será el protagonista del ampay. La expectativa crece mientras todos esperan el gran estreno.
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¿Quién fue el conductor ampayado?
¿De quién se trata? Por el momento no se sabe, pero su identidad se dará a conocer este lunes 16 a las 10.50 a. m. por Samuel Suárez y Ric la Torres, conductores de este espacio digital en el canal de streaming '+QTV'.
“¡Bomba! Conocido conductor de televisión en besos y abrazos con misteriosa mujer. Esto sí va a salir", dice la ‘promo’ de ‘Q’Bochinche!’.
No es la primera vez que Samuel Suárez y Ric la Torres presentan una primicia en su nuevo programa. Recientemente lograron difundir las imágenes del tiktoker Valentino en una pelea con una mujer, noticia que también se lanzó inicialmente con un aire de misterio.
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La vez que Yaco se asustó por el ampay de Magaly Medina 2026
En la previa del estreno de su programa 2026, Magaly Medina anunció una 'bomba': un hombre considerado esposo ejemplar habría sido infiel. Esto desató especulaciones, y muchos mencionaron a Yaco Eskenazi. Sin embargo, el verdadero protagonista del ampay fue Gianluca Lapadula.
Ahora, Yaco contó en su programa de YouTube 'Yaco y Loco', que conduce con Christian Wagner, una divertida anécdota sobre la promoción del programa de espectáculos. “Casi me ampayan, sin haber sido yo”, bromeó sobre la intensa semana que vivió. El avance del programa de streaming mantiene en expectativa a los seguidores, y mañana se revelarán las imágenes completas del supuesto ampay.