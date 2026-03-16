Un programa de streaming difundirá imágenes de un conocido conductor en arrumacos con misteriosa mujer en discoteca, causando furor en redes.

¡Lo captaron! El espectáculo peruano vuelve a sorprender y, en cuestión de horas, un programa de streaming mostrará imágenes de un conocido conductor de televisión muy cariñoso con una misteriosa mujer.

La breve promoción ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los internautas no paran de especular y hacer apuestas sobre quién será el protagonista del ampay. La expectativa crece mientras todos esperan el gran estreno.

¿Quién fue el conductor ampayado?

¿De quién se trata? Por el momento no se sabe, pero su identidad se dará a conocer este lunes 16 a las 10.50 a. m. por Samuel Suárez y Ric la Torres, conductores de este espacio digital en el canal de streaming '+QTV'.

“¡Bomba! Conocido conductor de televisión en besos y abrazos con misteriosa mujer. Esto sí va a salir", dice la ‘promo’ de ‘Q’Bochinche!’.

"Q’Bochinche!" revelará este lunes bomba de conductor de TV.

No es la primera vez que Samuel Suárez y Ric la Torres presentan una primicia en su nuevo programa. Recientemente lograron difundir las imágenes del tiktoker Valentino en una pelea con una mujer, noticia que también se lanzó inicialmente con un aire de misterio.

"Q’Bochinche!" revelará este lunes bomba de conductor de TV.

La vez que Yaco se asustó por el ampay de Magaly Medina 2026

En la previa del estreno de su programa 2026, Magaly Medina anunció una 'bomba': un hombre considerado esposo ejemplar habría sido infiel. Esto desató especulaciones, y muchos mencionaron a Yaco Eskenazi. Sin embargo, el verdadero protagonista del ampay fue Gianluca Lapadula.