Tiktoker Valentino es denunciado por presunta agresión a joven que terminó hospitalizada: “No se hace responsable”

Según familiares de Zamira Grados, el tiktoker Valentino Palacios la agredió a la salida de una discoteca en Ventanilla, dejándola hospitalizada por los golpes.

El tiktoker Valentino Palacios enfrenta una denuncia por presunta agresión física a Zamira Grados, quien lo acusa de haberla golpeado el 14 de febrero a la salida de una discoteca en Ventanilla. La noticia se dio a conocer a través del programa de streaming Q’ Bochinche. Según los familiares de la víctima, Zamira permanece internada y deberá ser sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones, mientras las investigaciones contra el influencer continúan.

Joven denuncia al tiktoker Valentino por agresión a la salida de discoteca

El primer reporte surgió cuando Valentino, participante de EEG, apareció llorando en un live de TikTok desde una comisaría, alegando que defendió a su hermano y fue agredido por terceros, con uñas rotas y un puñetazo recibido, sin identificar al responsable. Días después, el programa ‘Q’ Bochinche’ difundió la denuncia en su contra, mostrando la versión de la joven que contradice lo declarado por el influencer.

Un familiar relató cómo se habría iniciado el altercado: “Mi cuñada me cuenta se acerca la ex de Yomar (hermano de Valentino), que se llama Fátima, y le empieza a insultar de calificativos y le dice ‘yo a ti no te conozco, por qué me dices estos calificativos’. Le dice ‘te estás metiendo con él’, la encara, son dos mujeres, Valentino se entromete para defenderla, no lo sé”.

Luego, el podcast conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre compartió el testimonio de la presunta víctima desde el hospital. Zamira Grados indicó que sigue internada y que hace una semana no puede ver a su hijo.

En comunicación telefónica con el programa, la denunciante detalló: “Promediando las 3:30, 3:40 de la madrugada, sufre un atentado. El chico Valentino este se metió en una conversación de chicas donde él no debía estar, ni mucho menos atacarme sin yo conocerlo y sin él conocerme a mí, ¿no?“.