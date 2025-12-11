María Pía Copello presenta canal de streaming con megaestrellas y promete destronar a la TV tradicional

María Pía Copello lanza ‘+QTV’, su nuevo canal digital con Paolo Guerrero, Karina Rivera y Daniela Darcourt , marcando una revolución en el entretenimiento peruano.

María Pía sale de la TV para meterse de lleno a este proyecto digital.

La escena digital peruana acaba de dar un giro importante. María Pía Copello presentó oficialmente ‘+QTV’, su nuevo canal de streaming, con un despliegue que reunió a artistas, deportistas e influencers de gran peso mediático. La propuesta apuesta por contenidos diseñados para una audiencia hiperconectada y con ganas de formatos más interactivos, lejos del modelo televisivo tradicional.

Durante el evento, marcado por luces, pantallas y un estilo visual que recordó a “Esto es Guerra”, la conductora dejó claro que quiere conectar con una comunidad que consume entretenimiento en nuevas plataformas. “Es un nuevo comienzo, nuevas ideas y con todo el corazón”, expresó al presentar la plataforma que busca conquistar a varias generaciones.

Un canal digital con sello televisivo: la visión de Copello y Peter Fajardo

La presentación confirmó que Peter Fajardo, productor histórico de realities prime time, será el encargado de moldear la línea creativa y los formatos de ‘+QTV’. Su reto será migrar su experiencia televisiva al universo del streaming.

“Lo que yo sé es producir, tengo 30 años de experiencia y lo que buscamos es conectar con el público haciendo producciones muy buenas, que el entretenimiento vaya más allá, con cariño y pasión”, sostuvo Fajardo, destacando la apuesta por contenidos participativos y de alta calidad visual.

Copello, por su parte, remarcó que el objetivo es construir un espacio donde el público no solo sea espectador, sino parte activa de la conversación: “Conectar con la comunidad y conquistar nuevas generaciones con un contenido lleno de entretenimiento variado para todos”.

Paolo Guerrero sorprende como nuevo talento de ‘+QTV’

El anuncio que más ruido generó fue la incorporación de Paolo Guerrero al equipo. El capitán de la selección peruana confesó que evaluó con calma si debía asumir un rol frente a cámaras en un formato distinto a todo lo que había hecho.

“Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer ha sido importante en esa decisión”, dijo el futbolista, dejando claro que se trata de una etapa completamente nueva en su carrera.

Otra aparición que emocionó al público fue la de Karina Rivera, quien revivió junto a María Pía la nostalgia de “Karina y Timoteo”. “Nunca nos dejaron juntarnos y ahora después de 25 años por fin nos vemos cara a cara”, confesó Rivera, sugiriendo que podrían trabajar juntas próximamente.

Daniela Darcourt y nuevas figuras se suman a la programación

La cantante salsera Daniela Darcourt también forma parte del proyecto y celebró la oportunidad de ingresar a esta nueva etapa junto a Copello. “Estoy súper contenta por empezar esta nueva aventura (…) María Pía es mi amiga y ahora se ha convertido en mi jefa”, comentó entre risas.

El canal, bautizado como ‘+QTV network’, ofrecerá una grilla variada que incluirá:

Programas de entretenimiento

Deportes

Concursos

Actualidad

Podcasts

Shows interactivos diseñados para redes

La preventa publicitaria anunciada por Copello marca un precedente: por primera vez una influencer peruana lanza comercialmente un canal de streaming como si fuera una cadena televisiva.

Un proyecto del Grupo Lúdyco que apunta al futuro

‘+QTV’ forma parte del conglomerado Grupo Lúdyco, encabezado por Samuel Dyer Coriat y María Pía Copello. Su apuesta busca integrar entretenimiento, retail y un ecosistema digital pensado para construir comunidad y nuevas formas de interacción.

Con nombres como Dafonseka y Flaco Granda en la lista de talentos, el canal prepara una serie de formatos que fusionarán televisión, redes sociales y experiencias en vivo.