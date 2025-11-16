Wapa.pe
Hijo de María Pía sufre terrible incidente en plena carrera de autos; conductora habla sobre su estado: "Se salió..."

María Pía Copello preocupa a sus seguidores: su hijo Samuel Dyer sufrió un inesperado incidente en plena carrera de autos. Concoe aquí todos los detalles.

    ¡Tremendo susto! María Pía Copello vivió momentos de preocupación durante la última carrera de autos de su hijo mayor, Samuel Dyer Copello. Lo que comenzó como una jornada emocionante en el interior del país se tornó tensa cuando la conductora reveló en sus redes sociales que su primogénito sufrió un incidente que casi lo deja fuera de la competencia, alertando a todos sus seguidores.

    LEER MÁS: Susana Alvarado reaparece con sentido mensaje tras polémica entre Paco Bazán y Melissa Linares: "Si no me pasan..."

    María Pía Copello comparte susto de su hijo en carrera de autos

    A través de su perfil oficial en Instagram, María Pía Copello compartió cada detalle de su preparación junto a sus otros hijos para acompañar la carrera en la que competía su hijo mayor, Samuel Dyer. Incluso, la conductora viajó hasta Trujillo para celebrar allí el cumpleaños de su hija menor.

    "Siendo las 5:45 a.m. bajamos todos para irnos al punto de la carrera", escribió en uno de sus clips mostrando a sus hijos listos para apoyar al equipo. "Vamos campeón", expresó en otra historia la influencer a su primogénito.

    Sin embargo, varias horas más tarde, María Pía Copello publicó un breve comunicado para informar que su hijo había tenido un incidente, aclarando que se encontraba bien y que volvió a la competencia. "Todo bien con Samuel Dyer Copello. Se salió de la ruta, pero llegó a salir. Sigue en carrera. Apenas tenga señal seguiré publicando", escribió.

    TAMBIÉN LEER: Natalia Sala se conmueve hasta las lágrimas al llegar al altar en su boda religiosa con Sergio Coloma

    María Pía reacciona a noticia de novia de su hijo Samuel Dyer

    Hace unos días, María Pía sorprendió a sus seguidores al compartir un video junto a su hijo mayor, Samuel Dyer. En el material, la conductora aparece visiblemente afectada y confiesa sentirse triste al enterarse de que su hijo tiene novia, confesando entre lágrimas que no está de acuerdo con la situación: “Mi hijo Samuel me acaba de decir que no quiere que yo sea su mamá, que quiere irse de la casa y que me olvide de él”.

    No obstante, Samuel pronto salió a aclarar lo dicho por su madre frente a la cámara. El joven negó haber pronunciado esas palabras y explicó que María Pía estaba exagerando todo: “Ma, ¿qué hablas? Solo te dije que tengo enamorada”, dijo, dejando claro que la reacción de la conductora formó parte de un momento familiar intenso, pero divertido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

