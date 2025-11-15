Wapa.pe
María Pía Copello impactada por cómo explotaron las redes tras su percance con el outfit que usará en show de Shakira

El incidente generó una avalancha de reacciones en redes sociales, incluyendo parodias en TikTok y debates sobre el evento. María Pía se mostró sorprendida por la magnitud del clip.

    La conductora María Pía Copello protagonizó un divertido percance en vivo durante la celebración de los 555 programas de "Mande Quien Mande", que rápidamente se volvió viral.
    La conductora María Pía Copello no imaginó que el percance que sufrió en plena transmisión de Mande Quien Mande terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales y portales de noticias.

    Todo ocurrió durante la celebración por los 555 programas del espacio, cuando la conductora decidió mostrar el outfit que luciría en la pasarela del esperado concierto de Shakira. En medio de la emoción del festejo, una copa de vino terminó cayendo sobre su blusa, generando sorpresa en el set y, minutos después, miles de reacciones en internet.

    “Jamás pensé que algo tan espontáneo iba a volverse tema de conversación en todos lados. Abro mis redes y veo el video viralizado, parodias de tiktokers y hasta debates sobre lo que pasó. Me apena que estén funando al Cuy y a Mario Hart, a quienes quiero muchísimo, porque sé que todo fue parte del momento”, comentó María Pía al revisar el impacto del clip.

    La conductora también confesó haberse quedado aún más sorprendida al ver que incluso una marca de cuidado de ropa se sumó a la conversación desde primera hora de la mañana. “Hoy me topo con un panel enorme donde Clorox Ropa ofrece ayudarme a quitar las manchas con el mensaje ‘Deja que la vida te manche’. De verdad, siento que todo esto se salió de control”, añadió entre risas al compartir un video recapitulando lo sucedido.

    Pese al incidente, María Pía confirmó que igual desfilará en el concierto de Shakira, tal como estaba previsto, junto a otras figuras invitadas.

