Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Cuántos espectadores tuvo ‘La Habitación Negra’, película de Yiddá Eslava retirada de los cines?

Melissa Linares pone en evidencia a Paco Bazán y revela que conductor habría sido infiel a su exesposa varias veces

Melissa Linares reveló una versión de Paco Bazán que pocos conocían.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Linares pone en evidencia a Paco Bazán y revela que conductor habría sido infiel a su exesposa varias veces
    Melissa Linares PONE EN EVIDENCIA a Paco Bazán y revela que conductor habría sido infiel a su exesposa varias veces | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Melissa Linares pone en evidencia a Paco Bazán y revela que conductor habría sido infiel a su exesposa varias veces

    Melissa Linares apareció en una transmisión en vivo con Magaly Medina para relatar episodios que, según ella, dejarían en evidencia presuntas infidelidades de Paco Bazán. La joven aseguró que la versión difundida en los medios no coincide con lo que realmente ocurrió, por lo que decidió exponer su propia historia.

    “No he sido la primera ni la última”: Melissa Linares lanza fuertes acusaciones

    Durante su participación en el programa, Melissa negó ser la única mujer con la que Bazán habría estado involucrado mientras seguía casado. Sus declaraciones sorprendieron al público cuando afirmó: “No he sido la primera ni la última (amante), yo fui la única que salió embarazada y no tuve el corazón para abortar como se lo pidieron a otras”.

    Además, recordó que, para ese entonces, Paco le habría asegurado que ya no convivía con su esposa: “Para ese entonces obviamente a mí ya me había dicho que no estaba con ella”.

    Contradicciones y confusión sobre la relación de Bazán

    Linares explicó que recibió mensajes contradictorios que le dificultaban entender si Bazán seguía o no con su esposa. Comentó que ella creía que la pareja retomó su relación después de conocerse la existencia de una hija extramarital.

    Magaly Medina intervino señalando: “Yo tenía entendido que sí seguían juntos, que habían tenido un tiempo de separación, pero que luego habían vuelto después que ella se enterara que él tenía una hija extramatrimonial, ella lo había perdonado, es lo que yo tenía entendido”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Susana Alvarado se va de viaje dejando a Paco Bazán tras confirmarse romance con Melissa Linares y lanza sentido mensaje

    Melissa agregó que, tras el nacimiento de su hija, le informaron sobre una nueva separación, pero seguía sin comprender lo que realmente pasaba entre Bazán y su exesposa.

    “A mí me decía una cosa y a ella otra”, comentó, evidenciando la confusión que vivió durante ese periodo. Sus declaraciones reabrieron la discusión sobre la conducta del presentador.

    “Estoy cansada de ver a mi hija sufrir”: Melissa explica sus motivos

    Cuando Magaly le preguntó si había un trasfondo emocional en sus declaraciones, Melissa respondió con firmeza: “Él está fuera de mi vida hace casi tres, ¿por qué sería ahora?”, descartando que todo se deba a celos hacia Susana Alvarado, actual pareja del conductor.

    Linares aseguró que decidió hablar por el bienestar de su hija:

    “Estoy cansada de ver a mi hija sufrir, no aguanto un día más ver a mi hija cómo se le rompe el corazón. Ella sabe que le toca verlo y no ocurre, la han dejado esperando con regalo en mano y no la han recogido... verla acostarse para dormir llorando”, relató.

    Sus palabras conmocionaron a los televidentes y volvieron a poner sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad emocional que deben asumir los padres en situaciones de conflicto familiar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Linares pone en evidencia a Paco Bazán y revela que conductor habría sido infiel a su exesposa varias veces
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Said Palao tomó radical decisión en vivo por la renuncia de Ale Baigorria y su partida del país

    ¿Cuántos espectadores tuvo ‘La Habitación Negra’, película de Yiddá Eslava retirada de los cines?

    Susana Alvarado se va de viaje dejando a Paco Bazán tras confirmarse romance con Melissa Linares y lanza sentido mensaje

    Conoce a Melissa Linares, madre de la tercera hija de Paco Bazán, y la INESPERADA diferencia de edad

    Alejandra Baigorria sorprende con un regalazo a la hija de Christian Domínguez por su cumpleaños tras el desaire de su padre

    Lo más vistos en Farándula

    Expareja de Paco Bazán deja en shock al exponer insólito monto que recibía de pensión "Esto no es por dinero"

    Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron: cómo fue la ceremonia y todos los momentos más emotivos

    Melissa Linares rompe su silencio y confiesa si siente celos de Susana Alvarado tras desenmascarar a Paco Bazán

    Paco Bazán se declaró en "bancarrota" para NO cumplir pensión de alimentos de su hija, pero VIAJES lo contradicen

    Pamela López revela que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;