Melissa Linares PONE EN EVIDENCIA a Paco Bazán y revela que conductor habría sido infiel a su exesposa varias veces | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Melissa Linares apareció en una transmisión en vivo con Magaly Medina para relatar episodios que, según ella, dejarían en evidencia presuntas infidelidades de Paco Bazán. La joven aseguró que la versión difundida en los medios no coincide con lo que realmente ocurrió, por lo que decidió exponer su propia historia.

“No he sido la primera ni la última”: Melissa Linares lanza fuertes acusaciones

Durante su participación en el programa, Melissa negó ser la única mujer con la que Bazán habría estado involucrado mientras seguía casado. Sus declaraciones sorprendieron al público cuando afirmó: “No he sido la primera ni la última (amante), yo fui la única que salió embarazada y no tuve el corazón para abortar como se lo pidieron a otras”.

Además, recordó que, para ese entonces, Paco le habría asegurado que ya no convivía con su esposa: “Para ese entonces obviamente a mí ya me había dicho que no estaba con ella”.

Contradicciones y confusión sobre la relación de Bazán

Linares explicó que recibió mensajes contradictorios que le dificultaban entender si Bazán seguía o no con su esposa. Comentó que ella creía que la pareja retomó su relación después de conocerse la existencia de una hija extramarital.

Magaly Medina intervino señalando: “Yo tenía entendido que sí seguían juntos, que habían tenido un tiempo de separación, pero que luego habían vuelto después que ella se enterara que él tenía una hija extramatrimonial, ella lo había perdonado, es lo que yo tenía entendido”.

Melissa agregó que, tras el nacimiento de su hija, le informaron sobre una nueva separación, pero seguía sin comprender lo que realmente pasaba entre Bazán y su exesposa.

“A mí me decía una cosa y a ella otra”, comentó, evidenciando la confusión que vivió durante ese periodo. Sus declaraciones reabrieron la discusión sobre la conducta del presentador.

“Estoy cansada de ver a mi hija sufrir”: Melissa explica sus motivos

Cuando Magaly le preguntó si había un trasfondo emocional en sus declaraciones, Melissa respondió con firmeza: “Él está fuera de mi vida hace casi tres, ¿por qué sería ahora?”, descartando que todo se deba a celos hacia Susana Alvarado, actual pareja del conductor.

Linares aseguró que decidió hablar por el bienestar de su hija:

“Estoy cansada de ver a mi hija sufrir, no aguanto un día más ver a mi hija cómo se le rompe el corazón. Ella sabe que le toca verlo y no ocurre, la han dejado esperando con regalo en mano y no la han recogido... verla acostarse para dormir llorando”, relató.