Susana Alvarado sorprendió a sus seguidores al irse de Lima tras la polémica de Paco Bazán. ¿Señal de crisis en su relación?

La cantante Susana Alvarado vuelve a acaparar la atención tras la denuncia contra Paco Bazán por presunto incumplimiento de la pensión de su hija, mientras Melissa Linares confesó haber mantenido una relación con él. En medio de la polémica, Susana decidió hacer sus maletas y dejar Lima.

Su inesperada salida desata especulaciones sobre una posible crisis en la relación, y los comentarios hacia Paco se multiplican en redes sociales, generando revuelo entre sus seguidores y el público, atentos a cada nuevo detalle de esta historia.

Susana Alvarado se va de viaje sin Paco Bazán, quien enfrenta denuncias y escándalo

En las últimas horas, el tema de Paco Bazán y Melissa Linares, madre de su última hija, ha generado gran polémica. Melissa rompió su silencio en televisión, asegurando que el conductor deportivo no estaría cumpliendo con sus responsabilidades como padre.

En medio de este conflicto, quien ha vuelto a aparecer en redes es la actual pareja de Bazán, Susana Alvarado. Aunque no se ha referido directamente al tema, mostró imágenes y videos de su viaje a Tarapoto, Laguna Azul, donde se le ve pensativa y reflexiva.

La cantante de Corazón Serrano suele tomarse breves vacaciones, a veces acompañada de Bazán, quien acostumbra sorprenderla con detalles. Sin embargo, esta vez sorprendió su viaje en medio de un duro momento para su pareja, quien enfrenta una denuncia por presunto incumplimiento de pensión alimenticia.

En uno de los videos compartidos, Susana mostró el paisaje y lo acompañó con una emotiva canción: "Vamos ya, por el cielo a volar, donde el recuerdo quedó, para ver por colinas y mar, donde libre yo soy de ser yo".

Melissa Linares confirma que tuvo una relación con Paco Bazán

El jueves 13 de noviembre, Melissa Linares, madre de la tercera hija de Paco Bazán, concedió una entrevista al programa 'Arriba mi gente' para referirse a la demanda que presentó contra el conductor por el incumplimiento de las visitas y los retrasos en el pago de la pensión de alimentos. Durante la conversación, sorprendió al revelar que mantuvo una relación con Bazán después del nacimiento de su hija.