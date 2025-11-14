¡Hubo romance! Paco Bazán y Melissa Linares compartieron más que rumores: el conductor deportivo reveló que tenía una tercera hija fruto de un romance extramatrimonial, lo que terminó con su relación con su exesposa Janice.

En aquel momento, aseguró que estaba soltero y en celibato para recuperar la relación con la madre de sus hijos, pero Melissa dejó entrever que su relación con él duró más tiempo de lo que se pensaba. ¿Y Susana Alvarado? Su aparición habría marcado un antes y un después en esta historia.

Melissa Linares rompe su silencio sobre su relación con Paco Bazán

Lo contó todo. El jueves 13 de noviembre, la madre de la tercera hija de Paco Bazán concedió una nueva entrevista en el programa Arriba mi gente para referirse a la demanda que le interpuso al conductor por incumplimiento en las visitas de su hija y retrasos en la pensión alimenticia. No obstante, sorprendió al revelar que ya habían sido pareja cuando su hija había nacido.

"Mi hija está llevando tratamiento psicológico, el cual es constante desde el día que me separé de él y este... Lo estoy tratando de manejar de esa manera, pero el hecho de que él aparezca, luego desaparezca, aparezca", se le escuchó decir a Melissa Linares, quien al percatarse de que había revelado su relación, hizo una breve pausa y siguió hablando sobre su hija.

La odontóloga no brindó más detalles de su relación amorosa y no confirmó si terminaron por Susana Alvarado. Sí indicó que en enero ya tenía problemas con el padre de su hija por la pensión, época en la que ellos ya se conocían y en la que él entrevistó a la cumbiambera en su programa.

