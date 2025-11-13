Conoce a Melissa Linares, madre de la tercera hija de Paco Bazán, y la INESPERADA diferencia de edad

Wapa.pe
Melissa Linares denuncia a Paco Bazán por pensión y se revela quién es la madre de su hija extramatrimonial. Magaly Medina interviene y lanza fuerte crítica.

    El 12 de noviembre, Melissa Linares decidió dar un paso al frente y hablar públicamente por primera vez sobre el conflicto que mantiene con Paco Bazán. Según su declaración, el exfutbolista no estaría cumpliendo con el pago completo de la pensión de alimentos de la hija que ambos comparten, fruto de una relación extramatrimonial que terminó provocando la ruptura del matrimonio del conductor con Janice Bazo. Pero ¿quién es la mujer que hoy aparece en el centro de la controversia? Aquí te contamos lo que se sabe.

    Conoce quién es Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán, y sus edades

    Melissa Gabriela Linares Mori, natural de Lima, es la madre de la menor que generó la separación definitiva entre Paco Bazán y su esposa. Aunque mantiene un perfil bajo, se sabe que estudió Odontología en la Universidad Privada Norbert Wiener y obtuvo el grado de bachiller tras sustentar su tesis.

    En cuanto a edades, Paco Bazán nació el 10 de octubre de 1980, por lo que actualmente tiene 45 años. Melissa, en cambio, tiene 33 años, manteniendo una diferencia de 12 años con el conductor. Aunque ninguno ha revelado cómo es su vínculo actual, la falta de acuerdos en su conciliación demostraría que la relación parental atraviesa un momento complicado.

    En TikTok, Melissa suele mostrar fragmentos de su vida con su hija de 9 años, dejando claro que su prioridad es brindarle estabilidad y bienestar. Su nombre saltó a la opinión pública recién en octubre de 2024, cuando Bazán admitió que tenía una hija fuera de su matrimonio, hecho que confirmó el motivo de su separación con Janice.

    Magaly Medina hace dura crítica contra Melissa Linares y defiende a Paco Bazán

    La polémica tomó un giro inesperado cuando Magaly Medina intervino desde su programa para cuestionar el accionar de Melissa Linares. Fiel a su estilo directo, la conductora dejó clara su postura: “Cuando uno es una persona conocida, trata de cumplir con sus obligaciones, pero también esto sirve para que otras personas pretendan aspirar a más dinero”, comentó Magaly, defendiendo a Bazán y poniendo en duda las intenciones de la joven madre.

    La opinión de la periodista generó debate en redes, donde algunos respaldaron su comentario y otros la criticaron por minimizar la denuncia de una madre que reclamaba lo que le correspondía a su hija.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;