Paco Bazán vuelve a ser noticia tras la denuncia pública de la madre de su hija menor, quien exige que cumpla con su rol paternal.

    Ex de Paco Bazán lo demanda | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    El exfutbolista y conductor Paco Bazán vuelve a estar en el ojo público tras conocerse que la madre de su hija menor lo denunciará públicamente. El programa ‘Arriba Mi Gente’ presentará un reportaje donde la mujer exige que el exdeportista asuma su rol paterno. El caso ha generado gran controversia y promete revelar información inédita sobre la vida personal del novio de Susana Alvarado.

    Madre de la hija menor de Paco Bazán rompe el silencio y lo demanda públicamente por no cumplir con su rol de padre

    El programa ‘Arriba Mi Gente’ anunció que este miércoles 12 de noviembre difundirá el testimonio de la madre de la hija menor de Paco Bazán, en un reportaje que promete causar gran impacto mediático. Según el avance promocional, la mujer presentará una demanda pública contra el exfutbolista y conductor de televisión, exigiéndole que cumpla con sus responsabilidades como padre.

    En el video difundido por el programa, la denunciante explica los motivos que la llevaron a hablar, destacando que lo hace por el bienestar de su hija. “Mi hija tiene necesidades, estoy pidiéndole que cumpla lo que tiene que ser”, se le escucha decir con evidente firmeza. Hasta el momento, su identidad se mantiene en reserva para proteger la privacidad de la menor.

    El reportaje busca poner en evidencia una situación que, según la denunciante, ha sido ignorada por mucho tiempo y que merece ser atendida con urgencia. Por ahora, Paco Bazán no ha emitido ninguna declaración al respecto. Los detalles del caso y las posibles acciones legales se conocerán en la próxima edición del programa.

    Paco Bazán y la vez que reveló que tenía una hija fuera del matrimonio

    En octubre de 2024, Paco Bazán sorprendió al público con una revelación que remeció su vida privada. Durante su participación en ‘Magaly Medina El Podcast’, el exarquero admitió que tuvo una hija fuera de su matrimonio con Janice, hecho que, según reconoció, marcó el punto final de su relación.

    “El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa. Nunca usé el anillo porque creía que era un símbolo de esclavitud”, explicó el también conductor, dejando ver su visión crítica sobre la vida en pareja. Además, confesó que el nacimiento de su hija ocurrió cuando ya estaba separado: “Uno de ellos no es con mi esposa... Estábamos separados cuando pasó... Yo creo que no logró perdonar que tenga un hijo de otra mujer, pero se esforzó”, expresó.

    Tras esas declaraciones, el tema se volvió tendencia, aunque Bazán decidió mantener en reserva la identidad de la madre y los detalles sobre su vínculo actual con la menor. Su testimonio reveló no solo una historia de ruptura, sino también la compleja carga emocional detrás de una vida familiar expuesta a la opinión pública.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

