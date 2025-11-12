Mávila Huertas y Roberto Reátegui sorprenden al confirmar su reconciliación tras más de diez años separados. La periodista reveló la noticia en ‘Magaly TV, La Firme’.

Después de más de diez años separados, Mávila Huertas y Roberto Reátegui decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. La periodista sorprendió al confirmar su reconciliación con su exesposo, tras varias semanas de rumores y señales que mantenían en vilo a sus seguidores. Viajes compartidos, cenas románticas y gestos en redes sociales fueron las primeras pistas de este reencuentro sentimental que hoy es una realidad.

Mávila Huertas confirma que retomó su relación con su exesposo Roberto Reátegui

Después de más de una década separada, Mávila Huertas ha decidido abrirle nuevamente las puertas al amor. La reconocida periodista sorprendió al público al confirmar frente a las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ que volvió con su exesposo, el también periodista Roberto Reátegui.

Los rumores comenzaron en redes sociales, donde los seguidores más atentos notaron ciertos gestos que despertaron sospechas: intercambios de “likes”, coincidencias en viajes y salidas a restaurantes. Ante esto, Magaly Medina no tardó en lanzar una pista: “Ustedes ya saben lo que significa darle like a las fotos de otra persona”, comentó entre risas la conductora.

Pronto, las imágenes hablaron por sí solas. Una cena en un conocido restaurante de San Isidro, fechada el 20 de julio, confirmó que los periodistas habían retomado el contacto. Su historia parecía haber quedado atrás desde su separación en 2013, pero todo indica que el tiempo curó las heridas.

Durante los últimos meses, Mávila y Roberto fueron vistos en distintos escenarios, desde una cena en Miraflores hasta un paseo por el Monasterio de Santa Catalina, en Arequipa, y un detalle romántico terminó de sellar las sospechas: un ramo de rosas que la periodista recibió el 14 de febrero con una tarjeta firmada con la misteriosa letra “R”.

Finalmente, fue la propia Mávila quien despejó toda duda cuando un reportero le preguntó directamente por la reconciliación. Su respuesta, breve y contundente, lo confirmó todo: “Juan Gabriel dijo alguna vez que lo que se ve no se pregunta. Creo que respondo sí. Sí, sí”.

Visiblemente emocionada, Mávila añadió: “Estoy muy contenta y creo que él también”, gritando a los cuatro vientos que está reviviendo por segunda vez su amor con Reátegui.

Mávila Huertas y Roberto Reátegui: una historia de amor que renace después de los años

Mávila Huertas y Roberto Reátegui no solo compartieron una etapa profesional, sino también una historia de amor que marcó sus vidas. Su romance comenzó en 2002, cuando ambos coincidieron en el ámbito televisivo. Ella, una joven periodista en ascenso; él, un productor con una sólida trayectoria. Lo que empezó como una colaboración laboral pronto se convirtió en una relación que desafió las miradas ajenas y los rumores del medio.

En aquellos años, Roberto vivía un proceso de separación con Mónica Delta, lo que hizo que su vínculo con Mávila se convirtiera en tema de conversación en las redacciones y programas de espectáculos. Pese a la controversia, la pareja apostó por su relación y, en 2009, sellaron su compromiso con una boda que duraría hasta 2013. Fue una unión discreta pero sólida, sustentada, como ella misma contó, en el respeto y la complicidad.

Con el paso del tiempo, las diferencias marcaron distancia y el matrimonio llegó a su fin. “Era una persona que yo quería muchísimo, quizá la que más quería, y no le iba a hacer daño ni a él ni a sus hijos”, confesó Mávila en una entrevista con Magaly Medina en 2024, evidenciando que el cariño entre ambos nunca desapareció del todo.