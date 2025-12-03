Magaly Medina ARREMETE contra Samahara Lobatón por SIMULAR DOLOR frente a cámaras: “Eso debiste decir cuando tenían ponían los cachos”

Samahara Lobatón se fue en disfuerzos al comenzar a gritar ‘au, au, au’, lo que provocó el enojo de Magaly Medina, quien criticó su actitud. ¿Qué dijo?

La tensión entre Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa generando titulares. La joven influencer acudió a una audiencia de conciliación con el padre de sus dos hijos menores para definir acuerdos sobre la pensión y el régimen de visitas, luego de anunciar que la separación era definitiva. Sin embargo, lo que llamó más la atención no fue la reunión legal, sino la reacción que tuvo ante la prensa al abandonar el lugar.

Mientras reporteros y camarógrafos intentaban obtener declaraciones, Samahara sorprendió al responder con gritos de “au, au, au”, un comportamiento que desató desconcierto entre quienes cubrían el momento y que rápidamente se volvió viral en redes.

La escena llegó al set de Magaly TV La Firme, donde la conductora no dudó en comentar lo ocurrido. “Para mí es una actriz frustrada porque esos gritos, me dieron ganas de decirle ‘qué le pasó a esta, quién está matando el gato’”, expresó Medina, criticando la actitud de la influencer. Añadió además: “Esas son las cosas que hacen que nosotros le tengamos antipatía, son las cosas que no nos provoca solidarizarnos con ella como mujer por lo que está pasando, por esas actitudes tan frescas de ‘au, au, au’”.

Magaly cuestiona la reacción de Samahara y le recuerda momentos del pasado

La periodista también señaló que la hija de Melissa Klug no mostró la misma energía mientras enfrentaba las polémicas infidelidades que se le atribuyeron a Bryan Torres. “Eso debiste decir cuando el otro te ponía los cachos y todo el mundo desfilaba por acá. Ya las últimas chicas ni siquiera les hicimos caso porque además que no funcionaba, él también era un desconocido”, apuntó la conductora.

En ese sentido, Magaly remarcó que el dolor debió aparecer mucho antes, cuando comenzó a evidenciarse la inestabilidad de su relación. “Ese dolor debió sentir antes de elegir al marido que eligió y al que después de saber todo lo que supo, se embarazó nuevamente”.

La separación definitiva y el mensaje público de Samahara

Días antes de la audiencia, Samahara había confirmado el fin de su relación mediante un comunicado en redes sociales. En él, dejaba entrever una infidelidad por parte del cantante.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, escribió la influencer, mensaje que obtuvo miles de reacciones.