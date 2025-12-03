Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gisela Valcárcel regresa a Panamericana y sorprende con impensado saludo a Karla Tarazona: Su reacción dejó en shock

Magaly Medina ARREMETE contra Samahara Lobatón por SIMULAR DOLOR frente a cámaras: “Eso debiste decir cuando tenían ponían los cachos”

Samahara Lobatón se fue en disfuerzos al comenzar a gritar ‘au, au, au’, lo que provocó el enojo de Magaly Medina, quien criticó su actitud. ¿Qué dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina ARREMETE contra Samahara Lobatón por SIMULAR DOLOR frente a cámaras: “Eso debiste decir cuando tenían ponían los cachos”
    Magaly Medina arremete contra Samahara Lobatón por su reacción ante las cámaras. | Composición Wapa
    Magaly Medina ARREMETE contra Samahara Lobatón por SIMULAR DOLOR frente a cámaras: “Eso debiste decir cuando tenían ponían los cachos”

    La tensión entre Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa generando titulares. La joven influencer acudió a una audiencia de conciliación con el padre de sus dos hijos menores para definir acuerdos sobre la pensión y el régimen de visitas, luego de anunciar que la separación era definitiva. Sin embargo, lo que llamó más la atención no fue la reunión legal, sino la reacción que tuvo ante la prensa al abandonar el lugar.

    Mientras reporteros y camarógrafos intentaban obtener declaraciones, Samahara sorprendió al responder con gritos de “au, au, au”, un comportamiento que desató desconcierto entre quienes cubrían el momento y que rápidamente se volvió viral en redes.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Thamara Medina recibe el alta tras fuerte accidente y conmueve con su mensaje en TikTok

    La escena llegó al set de Magaly TV La Firme, donde la conductora no dudó en comentar lo ocurrido. “Para mí es una actriz frustrada porque esos gritos, me dieron ganas de decirle ‘qué le pasó a esta, quién está matando el gato’”, expresó Medina, criticando la actitud de la influencer. Añadió además: “Esas son las cosas que hacen que nosotros le tengamos antipatía, son las cosas que no nos provoca solidarizarnos con ella como mujer por lo que está pasando, por esas actitudes tan frescas de ‘au, au, au’”.

    Magaly cuestiona la reacción de Samahara y le recuerda momentos del pasado

    La periodista también señaló que la hija de Melissa Klug no mostró la misma energía mientras enfrentaba las polémicas infidelidades que se le atribuyeron a Bryan Torres. “Eso debiste decir cuando el otro te ponía los cachos y todo el mundo desfilaba por acá. Ya las últimas chicas ni siquiera les hicimos caso porque además que no funcionaba, él también era un desconocido”, apuntó la conductora.

    En ese sentido, Magaly remarcó que el dolor debió aparecer mucho antes, cuando comenzó a evidenciarse la inestabilidad de su relación. “Ese dolor debió sentir antes de elegir al marido que eligió y al que después de saber todo lo que supo, se embarazó nuevamente”.

    La separación definitiva y el mensaje público de Samahara

    Días antes de la audiencia, Samahara había confirmado el fin de su relación mediante un comunicado en redes sociales. En él, dejaba entrever una infidelidad por parte del cantante.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Hija mayor de Pamela López sorprende con inesperada confesión tras examen de ETS de su madre: "Necesito aprender"

    “Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, escribió la influencer, mensaje que obtuvo miles de reacciones.

    Con este nuevo episodio, la historia entre Samahara y Bryan suma otro capítulo de controversia, mientras los seguidores de ambos esperan conocer qué decisiones tomará la pareja en lo que respecta a la crianza de sus hijos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina ARREMETE contra Samahara Lobatón por SIMULAR DOLOR frente a cámaras: “Eso debiste decir cuando tenían ponían los cachos”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Gisela Valcárcel regresa a Panamericana y sorprende con impensado saludo a Karla Tarazona: Su reacción dejó en shock

    Pamela Franco reaparece y lanza mensaje a Pamela López tras revelar examen de ETS por Christian Cueva: "Habló de ti…"

    ¿Paul Michael le dijo adiós a Pamela López tras recibir resultados de examen de ETS por infidelidades de Cueva?

    Gisela Valcárcel HABLÓ sobre las lágrimas de Ethel Pozo en medio de polémica de Yaco Eskenazi y salida de productor: “Sé cómo está tu corazón…”

    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

    Lo más vistos en Farándula

    Giannina Luján fue sometida a cesárea de emergencia y su bebé está en UCI

    Novia de Mark Vito anuncia el fin de su relación con él en video y revela el motivo: "Lamentablemente..."

    Se revela la verdadera razón de la renuncia de Armando Tafur a América Hoy: "Sacar adelante un programa..."

    Pati Lorena NO CALLA y cuenta la verdad sobre supuesto romance entre Ethel y Yaco: "Sí hubo el..."

    Thamara Medina recibe el alta tras fuerte accidente y conmueve con su mensaje en TikTok

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;