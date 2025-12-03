Pamela López volvió a generar revuelo en el ámbito de la farándula al revelar que decidió realizarse un examen de enfermedades de transmisión sexual (ETS), una decisión motivada por las repetidas infidelidades de Christian Cueva. Mientras el anuncio seguía acumulando comentarios en redes y programas de espectáculos, quien terminó robándose la atención fue su hija mayor, Fabiana Ríos, que reapareció con un mensaje que nadie esperaba.

¿Qué dijo la hija de Pamela López en medio de sus revelaciones?

Luego de un prolongado periodo lejos de la exposición digital, Fabiana anunció que ahora cuenta con una nueva cuenta de Instagram. Desde allí compartió una fotografía en sus historias justo cuando el tema del examen de ETS de su madre ocupaba titulares. La influencer trujillana, por su parte, había contado horas antes que sus resultados fueron favorables.

"Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad porque hasta eso puede pasar", sostuvo al confirmar que dio negativo a cualquier enfermedad de transmisión sexual.

Aunque Fabiana ha optado por no pronunciarse sobre las declaraciones de su madre ni sobre la controversia que las rodea, sí decidió mostrar un interés muy particular en medio de la tormenta mediática.

A través de una historia, reveló una de sus inquietudes actuales: "Necesito aprender a hacer un clean make up, que es ese ojo todo negro", escribió, desviando la conversación hacia un tema completamente distinto y sorprendiendo a más de uno con su elección de mensaje.

Magaly Medina reprocha públicamente a Pamela López

Desde su set, Magaly no dudó en expresar su molestia y cuestionar la oportunidad del chequeo. Con la ironía que suele marcar sus intervenciones, lanzó sin filtros: “¡Qué asco recién ahorita, Pamela!”. Y, como si quisiera subrayar su punto, continuó: “Pero, por favor, qué asco debió darte hace varios años”. Para la periodista, lo polémico no fue que Pamela se hiciera el examen, sino que lo presentara como un acto reciente a pesar del largo historial de infidelidades.